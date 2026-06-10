"Salvaram o meu filho". Agentes da PSP do Cacém salvam bebé de duas semanas após paragem cardiorrespiratória

O recém-nascido, levado pelos pais à esquadra, encontrava-se já sem reação após paragem cardiorrespiratória provocada por um episódio de engasgamento por asfixia.

Um recém-nascido, com apenas duas semanas de vida que se encontrava em estado crítico, foi salvo na esquadra do Cacém por agentes da Polícia de Segurança Pública (PSP) após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória provocada por um episódio de engasgamento por asfixia.

Segundo o Sintra Notícias, os pais deslocaram-se cerca das 18h15 à esquadra, na tentativa de obter ajuda urgente para o bebé, que já não apresentava sinais de reação.

Os agentes André Costa e Ricardo Pereira agiram de imediato, sem esperar pela chegada de meios médicos, e iniciaram procedimentos de primeiros socorros, incluindo técnicas de desobstrução das vias respiratórias e manobras de reanimação cardiopulmonar que acabaram por ser realizadas pelo subcomissário André Lima.

A intervenção permitiu recuperar os sinais vitais do recém-nascido, que voltou a respirar ainda antes da chegada das equipas de emergência. Primeiro deu sinal com pequenos choros, e logo a seguir com um choro contínuo.

"A criança apresentava uma acentuada vermelhidão em redor da boca e do nariz, mas começou gradualmente a abrir os olhos e a recuperar os sinais vitais.", disse em declarações à mesma fonte.

Os pais do bebé, apesar do momento de elevada tensão, conseguiram manter a calma necessária durante o processo de reanimação. "A única coisa que repetiam era: ‘Salvaram o meu filho', revela o subcomissário.

Após a estabilização inicial na esquadra, o bebé foi transportado para o Hospital Fernando da Fonseca, situado em Amadora-Sintra, onde ficou internado para avaliação clínica.

Os pais, mais tarde, manisfestaram o seu agradecimento aos agentes com uma chamada telefónica. "Disse-nos que a assistência hospitalar foi excelente, mas que a vida do seu filho foi salva pela intervenção da PSP”, afirmou André Lima ao Sintra Notícias.

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