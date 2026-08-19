quarta-feira, 19 ago. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Salesianos de Lisboa esclarecem caso das 32 pessoas hospitalizadas: grupo francês estava apenas alojado nas instalações

Os indivíduos hospitalizados não são estudantes, mas sim um grupo, proveniente de França, que se encontra alojado de forma temporária nas instalações do colégio
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Salesianos de Lisboa esclarecem caso das 32 pessoas hospitalizadas: grupo francês estava apenas alojado nas instalações

Tentou violar a própria avó e esfaqueou-a de seguida: homem de 32 anos detido em Portalegre

Relacionados

32 pessoas hospitalizadas durante a madruga por suspeitas de intoxicação alimentar. Grupo pertence ao Colégio Salesianos de Lisboa

O caso fica ao cargo das autoridades que deverão investigar a origem e circunstâncias da intoxicação alimentar.
32 pessoas hospitalizadas durante a madruga por suspeitas de intoxicação alimentar. Grupo pertence ao Colégio Salesianos de Lisboa

O caso das 32 pessoas hospitalizadas na madrugada desta quarta-feira por suspeitas de intoxicação alimentar sofreu novos desenvolvimentos após um comunicado do Colégio Salesianos de Lisboa. 

Recorde-se que a primeira informação dava conta de que as pessoas assistidas fariam parte de um grupo de estudantes franceses, transportados das instalações da instituição para unidades hospitalares. 

No entanto, os indivíduos hospitalizados não são estudantes, mas sim um grupo, proveniente de França, que se encontra alojado de forma temporária nas instalações do colégio, de acordo com o revelado em comunicado. 

"O grupo solicitou apenas a pernoita nas instalações. A organização da estadia e da alimentação é responsabilidade do grupo. As refeições não são preparadas, fornecidas nem supervisionadas pelos Salesianos de Lisboa" explicou a instituição.

O alerta para a ocorrência foi dado por volta das 00h30 desta quarta-feira. No local estiveram 14 veículos e 26 operacionais.  

Alguns dos queixosos foram transportados para unidades hospitalares para serem avaliados, distribuindo-se entre o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e pelo Hospital Amadora-Sintra.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O caso fica ao cargo das autoridades que deverão investigar a origem e circunstâncias da intoxicação alimentar.

Temas

Colégio Salesianos de Lisboa
Intoxicação alimentar
Hospital de Santa Maria
Hospital Amadora-Sintra
Grupo francês

Leia também

Mergulhador desaparece durante trabalhos na Lisnave em Setúbal. Buscas estão em curso

Um homem, de 28 anos, estava a trabalhar numa chamada "caixa de mar", que se situa abaixo da linha de água quando desapareceu. O seu quipamento de mergulho foi encontrado no local.
Mergulhador desaparece durante trabalhos na Lisnave em Setúbal. Buscas estão em curso

PSP investiga homem filmado de trotinete em contramão na Ponte 25 de Abril

Vídeo começou a circular nas redes sociais esta semana e mostra o condutor a avançar no sentido contrário ao trânsito. A polícia procura agora esclarecer as circunstâncias da ocorrência.
PSP investiga homem filmado de trotinete em contramão na Ponte 25 de Abril

Salesianos de Lisboa esclarecem caso das 32 pessoas hospitalizadas: grupo francês estava apenas alojado nas instalações

Os indivíduos hospitalizados não são estudantes, mas sim um grupo, proveniente de França, que se encontra alojado de forma temporária nas instalações do colégio
Salesianos de Lisboa esclarecem caso das 32 pessoas hospitalizadas: grupo francês estava apenas alojado nas instalações

Mais vistos

Destaques