Salesianos de Lisboa esclarecem caso das 32 pessoas hospitalizadas: grupo francês estava apenas alojado nas instalações

Os indivíduos hospitalizados não são estudantes, mas sim um grupo, proveniente de França, que se encontra alojado de forma temporária nas instalações do colégio

O caso das 32 pessoas hospitalizadas na madrugada desta quarta-feira por suspeitas de intoxicação alimentar sofreu novos desenvolvimentos após um comunicado do Colégio Salesianos de Lisboa.

Recorde-se que a primeira informação dava conta de que as pessoas assistidas fariam parte de um grupo de estudantes franceses, transportados das instalações da instituição para unidades hospitalares.

No entanto, os indivíduos hospitalizados não são estudantes, mas sim um grupo, proveniente de França, que se encontra alojado de forma temporária nas instalações do colégio, de acordo com o revelado em comunicado.

"O grupo solicitou apenas a pernoita nas instalações. A organização da estadia e da alimentação é responsabilidade do grupo. As refeições não são preparadas, fornecidas nem supervisionadas pelos Salesianos de Lisboa" explicou a instituição.

O alerta para a ocorrência foi dado por volta das 00h30 desta quarta-feira. No local estiveram 14 veículos e 26 operacionais.

Alguns dos queixosos foram transportados para unidades hospitalares para serem avaliados, distribuindo-se entre o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, e pelo Hospital Amadora-Sintra.

O caso fica ao cargo das autoridades que deverão investigar a origem e circunstâncias da intoxicação alimentar.