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Salário mínimo no Estado acima dos 1.030 euros em 2027? Valor ainda seria "curto"

A base remuneratória da função pública deverá subir para 995,51 euros no próximo ano, mas há pressão para que o aumento vá bastante mais longe. Inflação, habitação e custo de vida são alguns dos argumentos para exigir uma revisão em alta.
Redação
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Salário mínimo no Estado acima dos 1.030 euros em 2027? Valor ainda seria "curto"

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A Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap) defende que a base remuneratória da Administração Pública deve ultrapassar os 1.030 euros em 2027, considerando que mesmo esse valor seria insuficiente perante as necessidades dos trabalhadores e a dificuldade em fixar pessoas no Estado.

"Mesmo que seja 1.030 euros é insuficiente e é curto face àquilo que são as necessidades hoje dos trabalhadores e fundamentalmente de fixar gente", afirmou à agência Lusa o secretário-geral da Fesap, José Abraão.

A federação apresenta esta terça-feira, em Lisboa, o caderno reivindicativo para 2027, que inclui os seus contributos para o Orçamento do Estado. Os valores concretos das reivindicações salariais serão conhecidos durante a apresentação.

Acordo aponta para 995,51 euros em 2027

A base remuneratória da Administração Pública está atualmente fixada nos 934,99 euros. José Abraão defende que este valor tem de "continuar a ser aumentado, afastando-se naturalmente do salário mínimo nacional".

O acordo plurianual de valorização dos trabalhadores da Administração Pública prevê para 2027 aumentos salariais de 2,3%, com um mínimo de 60,52 euros. Se for cumprido o que está acordado, a base remuneratória passará para 995,51 euros.

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A Fesap considera, no entanto, que o acordo estabelece valores mínimos e recorda que foi negociado num contexto económico diferente.

"Nós temos um acordo mínimo até 2029, mas a expectativa era que [a inflação] não se acelerasse como se acelerou, seja [ao nível] da alimentação, seja nos combustíveis" ou ao nível dos preços da habitação, afirmou José Abraão.

O responsável alerta ainda para a possibilidade de a inflação ficar acima dos 3% este ano, o que, perante os aumentos previstos, poderá traduzir-se numa perda de poder de compra.

"Não faz sentido dizer às pessoas que têm a inflação de, provavelmente, mais de 3% e que devem continuar a perder salário. Isto não pode ser", afirmou.

Questionado sobre se a Fesap vai reivindicar um aumento mínimo superior aos 95 euros propostos no ano passado, o que colocaria a base remuneratória acima dos 1.030 euros, José Abraão respondeu que "é garantido".

Subsídio de refeição também poderá entrar nas reivindicações

A Fesap admite ainda pedir ao Governo que vá além do previsto para o subsídio de refeição. O valor está atualmente nos 6,15 euros e o acordo estabelece aumentos de 15 cêntimos por ano até 2029.

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O acordo inclui também uma cláusula que permite reavaliar os valores durante o processo anual de negociação coletiva caso se verifique "uma alteração substancial" das condições existentes quando os aumentos foram definidos.

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