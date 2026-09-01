Saco com 22 mil euros, certificados de aforro e mais de 1.500 doses de ecstasy encontrado em Lisboa

A PSP apreendeu em Alvalade, Lisboa, um saco com cerca de 22 mil euros em dinheiro, certificados de aforro no valor de 16 mil euros, dois telemóveis e 1.510 doses de ecstasy. A polícia investiga agora a origem e a titularidade dos bens

A PSP apreendeu cerca de 22 mil euros em numerário, certificados de aforro avaliados em aproximadamente 16 mil euros, droga e dois telemóveis, depois de um saco ter sido encontrado na via pública, na freguesia de Alvalade, em Lisboa.

Segundo o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o saco foi entregue às autoridades por um colaborador de uma unidade hospitalar, que estranhou a sua presença nas imediações do hospital durante vários dias.

No interior, além do dinheiro e dos títulos de certificados de aforro, estavam 11 certificados de aforro, dois telemóveis e 1.510 doses individuais de ecstasy.

PSP investiga origem do dinheiro e restantes bens

Perante o conteúdo encontrado, a PSP acionou os meios necessários para desenvolver diligências destinadas a apurar a origem dos bens e identificar o respetivo proprietário.

A polícia procura agora esclarecer em que circunstâncias o saco foi deixado naquele local e a quem pertencem os cerca de 38 mil euros em dinheiro e certificados de aforro, bem como os restantes objetos e a droga apreendida.

A investigação deverá também determinar uma eventual ligação entre o dinheiro, os certificados de aforro e as 1.510 doses individuais de ecstasy encontradas no interior do saco.