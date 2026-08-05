RTP suspende atribuição de subsídios após relatório da IGF e pede reunião urgente ao Governo

A RTP decidiu suspender preventivamente a atribuição de novos subsídios considerados indevidos pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF). A administração quer agora encontrar uma solução que evite a suspensão dos pagamentos atualmente em vigor.

A administração da RTP decidiu suspender preventivamente a atribuição de novos subsídios identificados pela Inspeção-Geral de Finanças (IGF) como indevidos e pediu uma reunião urgente às tutelas para encontrar soluções que evitem a suspensão dos atuais.

Em causa está um relatório preliminar da IGF, referente ao período entre 2018 e 2024, que "identifica diversos pagamentos de componentes remuneratórios em vigor na empresa que considera indevidos e formula recomendações quanto à gestão financeira e de recursos humanos da RTP, várias das quais incidem sobre matérias em que a empresa já implementou, ou está a implementar, novos procedimentos", refere a empresa, em comunicado.

RTP discorda das conclusões, mas suspende novos pagamentos

"Não obstante discordar das conclusões preliminares constantes do projeto de relatório, e por um princípio de prudência e de responsabilidade institucional, o Conselho de Administração deliberou suspender preventivamente novas atribuições dos subsídios identificados pela IGF, até à conclusão definitiva do processo inspetivo", acrescenta a RTP.

Empresa procura evitar suspensão dos subsídios atuais

A equipa de gestão da empresa pública "está a procurar, em articulação com as entidades competentes, uma solução juridicamente segura", tendo pedido "uma reunião urgente às tutelas [Presidência e das Finanças] para apresentar e discutir as possíveis soluções, procurando evitar, se legalmente viável, a suspensão preventiva de pagamento dos subsídios identificados".