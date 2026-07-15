Rodrigo recebe prémio pela forma como salvou a mãe ao ligar para o 112

Menino foi distinguido pela forma como reagiu quando a mãe perdeu subitamente os sentidos. A rápida chamada para o 112 e o cumprimento das instruções dos profissionais de emergência foram decisivos para a assistência à vítima.

Rodrigo Pinto foi distinguido com o 1.º Prémio Cidadão Nobre 2026, um reconhecimento atribuído a cidadãos que se destacam por atos de altruísmo, responsabilidade e solidariedade, depois de ter ajudado a salvar a mãe numa situação de emergência médica.

A distinção foi entregue na cerimónia promovida pela Nobre Casa de Cidadania, que todos os anos homenageia exemplos de cidadania ativa e compromisso com a comunidade.

O caso remonta a fevereiro deste ano, quando Rodrigo se deparou com uma situação crítica ao ver a mãe perder subitamente a consciência.

Perante a emergência, o jovem ligou de imediato para o 112 e manteve a calma, seguindo todas as orientações transmitidas pelos profissionais de emergência até à chegada dos meios de socorro.

Para o INEM, a atuação de Rodrigo revelou "elevada maturidade, presença de espírito e sentido de responsabilidade" e foi determinante para que a resposta de emergência fosse rapidamente ativada e a vítima recebesse assistência.

Ao distinguir Rodrigo Pinto, o INEM sublinhou também a importância da preparação dos cidadãos para agir em momentos críticos.

"A sua atuação foi determinante para a rápida ativação da resposta de emergência e para a assistência à vítima", destaca o INEM.

O instituto aproveitou ainda a ocasião para reforçar a relevância da literacia em emergência médica, lembrando que os primeiros minutos após um incidente podem ser decisivos para salvar vidas e reduzir as consequências para as vítimas.

A cerimónia do Cidadão Nobre voltou a distinguir pessoas cujos gestos de solidariedade e dedicação ao próximo tiveram um impacto positivo na vida de outras pessoas, promovendo valores como a cidadania, a responsabilidade social e a participação cívica.

O projeto da Nobre Casa de Cidadania existe há mais de uma década e permite que qualquer cidadão proponha a candidatura de pessoas que tenham protagonizado atos considerados exemplares.