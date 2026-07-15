quarta-feira, 15 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Rodrigo recebe prémio pela forma como salvou a mãe ao ligar para o 112

Menino foi distinguido pela forma como reagiu quando a mãe perdeu subitamente os sentidos. A rápida chamada para o 112 e o cumprimento das instruções dos profissionais de emergência foram decisivos para a assistência à vítima.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News

"Não me vais voltar a humilhar": jornalista espanhola desaba em lágrimas e abandona emissão em direto

Relacionados

Um herói com nove anos: criança salva a mãe após perder os sentidos ao volante. A chamada com o 112 já corre as redes sociais

Dias após o ocorrido, o técnico que atendeu a chamada deslocou-se à escola de Rodrigo para contar o episódio à turma, sublinhando a importância da postura do menino de apenas nove anos.
Um herói com nove anos: criança salva a mãe após perder os sentidos ao volante. A chamada com o 112 já corre as redes sociais

Rodrigo Pinto foi distinguido com o 1.º Prémio Cidadão Nobre 2026, um reconhecimento atribuído a cidadãos que se destacam por atos de altruísmo, responsabilidade e solidariedade, depois de ter ajudado a salvar a mãe numa situação de emergência médica.

A distinção foi entregue na cerimónia promovida pela Nobre Casa de Cidadania, que todos os anos homenageia exemplos de cidadania ativa e compromisso com a comunidade.

O caso remonta a fevereiro deste ano, quando Rodrigo se deparou com uma situação crítica ao ver a mãe perder subitamente a consciência.

Perante a emergência, o jovem ligou de imediato para o 112 e manteve a calma, seguindo todas as orientações transmitidas pelos profissionais de emergência até à chegada dos meios de socorro.

Para o INEM, a atuação de Rodrigo revelou "elevada maturidade, presença de espírito e sentido de responsabilidade" e foi determinante para que a resposta de emergência fosse rapidamente ativada e a vítima recebesse assistência.

Ao distinguir Rodrigo Pinto, o INEM sublinhou também a importância da preparação dos cidadãos para agir em momentos críticos.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

"A sua atuação foi determinante para a rápida ativação da resposta de emergência e para a assistência à vítima", destaca o INEM.

O instituto aproveitou ainda a ocasião para reforçar a relevância da literacia em emergência médica, lembrando que os primeiros minutos após um incidente podem ser decisivos para salvar vidas e reduzir as consequências para as vítimas.

A cerimónia do Cidadão Nobre voltou a distinguir pessoas cujos gestos de solidariedade e dedicação ao próximo tiveram um impacto positivo na vida de outras pessoas, promovendo valores como a cidadania, a responsabilidade social e a participação cívica.

O projeto da Nobre Casa de Cidadania existe há mais de uma década e permite que qualquer cidadão proponha a candidatura de pessoas que tenham protagonizado atos considerados exemplares.

Temas

Rodrigo Pinto
112
INEM
Prémio Cidadão Nobre 2026
Criança

Leia também

Infarmed ordena a retirada e suspensão imediata de protector solar: "Consumidores que tenham o produto em casa não o devem usar"

Detetadas discrepâncias relacionados com a proteção anunciada e outras irregularidades.
Infarmed ordena a retirada e suspensão imediata de protector solar: "Consumidores que tenham o produto em casa não o devem usar"

Dorme cada vez pior? Estudo aponta para culpa das alterações climáticas

As noites cada vez mais quentes estão a afetar o descanso dos portugueses. Um novo estudo conclui que os habitantes de Lisboa perdem, em média, 40 horas de sono por ano devido ao calor, sendo quatro dessas horas diretamente atribuídas às alterações climáticas provocadas pela ação humana
Dorme cada vez pior? Estudo aponta para culpa das alterações climáticas

Sacudiu bebé de três meses de tal forma que a criança acabou por morrer. Homem estava a tomar conta do netos da companheira em Serpa

Bebé morreu no Hospital de Santa Maria em Lisboa. Homem estava ainda a tomar conta de outra criança de dois anos.
Sacudiu bebé de três meses de tal forma que a criança acabou por morrer. Homem estava a tomar conta do netos da companheira em Serpa

Mais vistos

Destaques