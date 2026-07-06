Rixa com dezenas de envolvidos termina com três feridos no Porto

Os homens, com idades entre os 25 e os 29, apresentavam ferimentos provocados por arma branca, taco de golfe e um deles ainda foi atropelado.

Três pessoas ficaram feridas na sequência de uma rixa que envolveu dois grupos na Rua da Cidade do Recife, no Porto, na madrugada desta segunda-feira.

Os feridos são três homens, e segundo o Jornal de Notícias, um deles, com 29 anos de idade, terá sido esfaqueado na zona do pescoço e do braço e agredido com um taco de golfe nas pernas. Os outros, com idades entre os 25 e 26, também sofreram ferimentos considerados graves. Um foi atropelado e outro estava ferido na cara.

Foram todos transportados para o hospital, um para o de Santo António, e os outros dois para o de São João.

Segundo o Correio da Manhã, um dos grupos estaria na rua à espera de um amigo quando foram surpreendidos por cerca de 30 pessoas, entre elas duas mulheres.

Quando a Polícia de Segurança Pública (PSP) chegou ao local, o grupo dos agressores já tinha fugido.

Até ao momento não se sabe a origem dos confrontos nem foram feitas detenções.