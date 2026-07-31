Risco de incêndio cancela observação do eclipse total do sol em aldeias de Bragança

O município transferiu o evento de Rio de Onor e Guadramil para o aeródromo municipal por razões de segurança. O programa científico e cultural mantém-se integralmente no novo local, onde a ocultação do sol será de 99% a 12 de agosto

As atividades de observação do eclipse total do sol, em Rio de Onor e Guadramil, no concelho de Bragança, foram canceladas, devido ao risco de incêndio, tendo o município transferido todo o evento para o aeródromo municipal.

“A decisão visa garantir as melhores condições de segurança para os participantes, evitar a concentração de milhares de pessoas uma área florestal de risco elevado e manter o dispositivo de proteção civil totalmente disponível para responder a qualquer ocorrência”, informou o município no site oficial.

De acordo com o município de Bragança, o programa que estava previsto para Rio de Onor, com atividades científicas, educativas, culturais, expositivas, bem como observação do fenómeno, vai manter-se integralmente, mas no aeródromo, onde a ocultação do sol é de 99%.

A alteração do local já se colocava em cima da mesa, face às condições meteorológicas e ao risco de incêndio nos últimos dias.

“O município continuará a acompanhar de forma permanente a evolução das condições meteorológicas e do perigo de incêndio rural (…), adotando todas as medidas necessárias para que este acontecimento histórico decorra com elevados padrões de segurança e organização”, acrescentou.

O Centro de Ciência Viva de Bragança, responsável também pelas atividades programas, já tinha lançado inscrições para o evento e, embora tenha sido alterado o local, garante que as pessoas inscritas continuarão a usufruir de óculos certificados para a observação do eclipse, observação acompanhada no local por astrónomos profissionais e amadores, atividades e oficinas dinamizadas e distribuição de água.

O eclipse do sol acontece a 12 de agosto, mas a ocultação total é apenas visível nas aldeias de Rio de Onor e Guadramil, Bragança, em pleno Parque Natural de Montesinho. Na restante área protegida, a ocultação do sol rondará os 99%.

O fenómeno raro, que já não acontece há mais de 100 anos em Portugal, já fez esgotar toda a hotelaria no concelho de Bragança e também de Vinhais, os únicos concelhos do Parque Natural de Montesinho.