sexta-feira, 31 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Risco de incêndio cancela observação do eclipse total do sol em aldeias de Bragança

O município transferiu o evento de Rio de Onor e Guadramil para o aeródromo municipal por razões de segurança. O programa científico e cultural mantém-se integralmente no novo local, onde a ocultação do sol será de 99% a 12 de agosto
SOL/Lusa
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Risco de incêndio cancela observação do eclipse total do sol em aldeias de Bragança

Muitas pessoas têm este hábito ao caminhar na rua. Especialistas em linguagem corporal explicam o que têm em comum

Relacionados

O fenómeno mais raro de uma geração: eclipse total do Sol vai transformar o dia em noite em Portugal

Mais de um século depois, Portugal volta a preparar-se para um eclipse total do Sol. O fenómeno acontece a 12 de agosto e promete transformar o dia em noite durante breves segundos em parte do território nacional. O último eclipse total visível em Portugal continental ocorreu em 1912 e o próximo só deverá repetir-se em 2144.
O fenómeno mais raro de uma geração: eclipse total do Sol vai transformar o dia em noite em Portugal

Eclipse total do Sol esgota hotéis e turismo rural em Bragança

O raro fenómeno astronómico de 12 de agosto já está a provocar uma corrida aos alojamentos no distrito. Em várias unidades, já não há vagas para a noite do eclipse.
Eclipse total do Sol esgota hotéis e turismo rural em Bragança

As atividades de observação do eclipse total do sol, em Rio de Onor e Guadramil, no concelho de Bragança, foram canceladas, devido ao risco de incêndio, tendo o município transferido todo o evento para o aeródromo municipal.

“A decisão visa garantir as melhores condições de segurança para os participantes, evitar a concentração de milhares de pessoas uma área florestal de risco elevado e manter o dispositivo de proteção civil totalmente disponível para responder a qualquer ocorrência”, informou o município no site oficial.

De acordo com o município de Bragança, o programa que estava previsto para Rio de Onor, com atividades científicas, educativas, culturais, expositivas, bem como observação do fenómeno, vai manter-se integralmente, mas no aeródromo, onde a ocultação do sol é de 99%.

A alteração do local já se colocava em cima da mesa, face às condições meteorológicas e ao risco de incêndio nos últimos dias.

“O município continuará a acompanhar de forma permanente a evolução das condições meteorológicas e do perigo de incêndio rural (…), adotando todas as medidas necessárias para que este acontecimento histórico decorra com elevados padrões de segurança e organização”, acrescentou.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O Centro de Ciência Viva de Bragança, responsável também pelas atividades programas, já tinha lançado inscrições para o evento e, embora tenha sido alterado o local, garante que as pessoas inscritas continuarão a usufruir de óculos certificados para a observação do eclipse, observação acompanhada no local por astrónomos profissionais e amadores, atividades e oficinas dinamizadas e distribuição de água.

O eclipse do sol acontece a 12 de agosto, mas a ocultação total é apenas visível nas aldeias de Rio de Onor e Guadramil, Bragança, em pleno Parque Natural de Montesinho. Na restante área protegida, a ocultação do sol rondará os 99%.

O fenómeno raro, que já não acontece há mais de 100 anos em Portugal, já fez esgotar toda a hotelaria no concelho de Bragança e também de Vinhais, os únicos concelhos do Parque Natural de Montesinho.

Temas

Eclipse total do Sol
Risco de incêndio
Rio de Onor
Guadramil
Bragança

Leia também

Super Bock reduz horário para 35 horas semanais e aumenta salários em acordo histórico

A Super Bock e os sindicatos chegaram a um acordo coletivo válido até 2030 que prevê a redução faseada do horário de trabalho para 35 horas semanais e um aumento salarial de 2,3%, com um mínimo de 75 euros por mês
Super Bock reduz horário para 35 horas semanais e aumenta salários em acordo histórico

Elevador da Glória. Governo veio esclarecer que todas as autópsias foram concluídas após questões levantadas numa reunião da câmara

O Ministério da Justiça reagiu às dúvidas levantadas na Câmara Municipal de Lisboa e garante que todas as autópsias às 16 vítimas mortais do acidente do elevador da Glória foram realizadas nas primeiras 24 horas, estando os respetivos relatórios concluídos.
Elevador da Glória. Governo veio esclarecer que todas as autópsias foram concluídas após questões levantadas numa reunião da câmara

Nova estratégia propõe mais potássio e menos sal para baixar a tensão

Especialistas defendem uma abordagem holística contra a hipertensão: combinar a redução do sal com o aumento do potássio. O novo estudo aponta que os dois nutrientes atuam juntos no controlo da tensão arterial, protegendo a saúde cardiovascular
Nova estratégia propõe mais potássio e menos sal para baixar a tensão

Mais vistos

Destaques