Rio Douro. Onde a natureza moldou uma paisagem única

O Douro convida a uma viagem sem pressa entre vinhas, rios, aldeias e miradouros. Em cada curva revela-se uma nova paisagem, tornando este vale um dos cenários mais marcantes de Portugal.

«O excesso de natureza». Foi assim que Miguel Torga definiu o Douro, numa expressão que atravessou gerações e continua a ser a melhor forma de apresentar um território onde a paisagem parece desafiar a imaginação. Aqui, o rio escavou vales profundos, as montanhas foram moldadas pelo trabalho de sucessivas gerações e as vinhas desenham socalcos que transformaram uma geografia agreste numa das mais extraordinárias paisagens do mundo.

Da foz, no Porto, até Barca d’Alva, na fronteira com Espanha, o Douro oferece uma viagem onde cada curva revela uma nova paisagem, uma aldeia escondida, um miradouro de cortar a respiração ou uma quinta onde o vinho continua a ser produzido como há gerações. Socalcos e socalcos verdes que parecem desenhados a pincel. Vinhas por todo lado onde se produz - dizem muitos - alguns dos melhores vinhos nacionais. Talvez até internacionais.

Viajar pelo Douro é um passeio que não pode ser feito com pressa. Pode ser de carro, seguindo pelas muitas estradas panorâmicas e vistas de cortar a respiração nas suas encostas; de comboio, percorrendo uma das linhas ferroviárias mais bonitas da Europa; de barco, navegando calmamente entre vinhas; ou a pé, descobrindo trilhos antigos que ligam aldeias e vinhedos. Cada forma de conhecer o território revela um Douro diferente.

À medida que se avança para o interior, a paisagem transforma-se. As margens tornam-se mais íngremes, surgem as primeiras vinhas em socalcos e percebe-se por que razão esta região - Alto Douro Vinhateiro - foi classificada como Património Mundial pela UNESCO. E, se a visita acontecer em setembro, é ainda mais especial. É o mês das vindimas, com os cestos cheios de uvas e os lagares onde ainda se pisa a uva a pé.

Há muitas formas de conhecer o Douro, mas todas têm um ponto em comum: exigem tempo. O verdadeiro encanto da região não está apenas nos grandes miradouros ou nas quintas premiadas. Está nas pequenas estradas secundárias, nas conversas com os produtores, nas aldeias quase esquecidas, nos barcos que cruzam lentamente o rio e na paisagem construída ao longo de séculos pelo trabalho humano.

Um ponto menos turístico, mas nem por isso menos bonito, é São João da Pesqueira, que conserva um ambiente tranquilo e é um excelente ponto de partida para explorar o miradouro de São Salvador do Mundo, a partir do qual se avistam quilómetros de vinhas e inúmeras aldeias.

Mas não se esqueça que o Douro não se resume às margens do rio. Vale a pena subir até Lamego ou visitar Vila Real e o icónico Palácio de Mateus. Armamar, Tabuaço, Sabrosa, Alijó ou Freixo de Espada à Cinta escondem aldeias históricas, pomares, amendoais e miradouros pouco conhecidos, perfeitos para quem procura um contacto mais autêntico com a região.