Rio Côa. Mergulhar a fundo na Pré-História

Paisagem agreste feita de penhascos e pedregulhos, a região do Côa é habitada há pelo menos 30 mil anos. A Lascaux portuguesa enfrenta hoje a desertificação.

Célebre pelas gravuras rupestres salvas das águas durante o cavaquismo, este afluente do Douro possui, entre outras, a particularidade de se descer ‘para cima’. Contrariando a regra da esmagadora maioria dos rios portugueses - que nascem no planalto da Meseta Ibérica e correm de Norte para Sul e de Leste para Oeste -, o Côa corre de Sul para Norte.

«Os Portugueses chamam ao Cuda, Coa», assinalava em finais do século XVI (1593) o humanista André de Resende, que se preocupava acima de tudo com as raízes latinas da língua. «Apercebi-me que era designado por Cuda pela inscrição da ponte de Alcântara, onde foram nomeados os Transcudanos». Resende referia-se à epígrafe que consta num dos arcos daquela ponte romana, mandada erguer em 104 d.C., onde são referidos os sete povos lusitanos que contribuíram para a respetiva construção. Entre eles, os Transcudanos, ou seja, os que vivem para lá do Cuda (Côa).

Essa designação - Cuda - poderá ter origem no celta kut (javali) ou no basco kuto (porco). Não é de admirar. A importância destes animais na cultura e na vida da região Nordeste de Portugal está bem documentada pelas esculturas proto-históricas conhecidas por berrões: o porco é o animal mais comum nestas representações. A famosa Porca de Murça é disso um bom exemplo.

‘Agoas muy pezadas’

Um século e qualquer coisa depois de Resende, Francisco da Fonseca Henriques, médico do Rei D. João V, revelava no seu Aquilégio Medicinal, publicado em 1726, preocupações distintas das do humanista de Évora.

«Nasce na Beyra, perto da Villa de Alfayates, e entra no Douro junto a Villanova de Fóz Coa. Pescão nele muytos barbos, e bogas. As suas agoas são excelentes para tingir lãs, e caldear ferro; mas são muy pezadas, e de má digestão; causam tristeza, e dores de ventre, e de cabeça; engrossão o entendimento, e lavando-se com elas, ofendem o carão». Águas pesadas, de difícil digestão, que causam tristeza, dores de ventre e de cabeça... águas que não servem sequer para lavar a cara! Não é um grande cartão-de-visita, mas refira-se que quem delas bebeu em tempos mais recentes não confirma estas propriedades.

Rio de pedra

Com um curso que se estende ao longo de 135 quilómetros, o Côa nasce na Serra das Mesas, a 1175 metros de altitude, e desagua no Douro. No geral, a paisagem é agreste, como descreve eloquentemente o Guia de Portugal, de Raul Proença e Sant’Anna Dionísio: «À medida que se vai andando mais para o Côa, a aridez redobra. A certa altura não se vêem se não fraguedas e rebos, entremeados de brenhas feias, só palmilhadas por um ou outro caçador de boa raça. […] Estamos nas terras altas e pardas de Riba-Côa. […] De um lado e outro do curso de água, barreiras inexpugnáveis de penedia. Seguem-se trincheiras sucessivas, cortadas à força de pólvora e guilhos de montante».

Fraguedas, rebos, penedias. Eis-nos perante um rio que, mais do que de água, é feito de pedregulhos. José Saramago também o notou quando visitou a aldeia de Cidadelhe.

«Cidadelhe, calcanhar do mundo. Eis a aldeia, quase na ponta de um bico rochoso entalado entre os dois rios», regista na sua Viagem a Portugal. «A aldeia é toda pedra. Pedra são as casas, pedra as ruas. A paisagem é pedra. Muitas destas moradas estão vazias, há paredes derruídas. Onde viveram pessoas, bravejam ervas. Guerra mostra a casa onde nasceu, a soleira onde a mãe teve as dores, e uma outra casa onde viveu mais tarde, entalada sob um enorme barroco, que é este o nome beirão dos pedregulhos que por esses montes se amontoam e encavalam. O viajante maravilha-se diante de algumas padieiras insculpidas ou com baixos-relevos decorativos».

Lascaux à portuguesa

De pedra são também as gravuras pré-históricas, hoje cabeças-de-cartaz da região, mas desconhecidas quando Saramago escreveu aquelas linhas.

A ‘Lascaux portuguesa’ constitui um vastíssimo museu a céu aberto, contendo aproximadamente 1200 rochas com intervenção do homem pré-histórico. A erosão levou os pigmentos, deixando apenas as incisões na superfície de pedra - algumas tão ténues que só podem ser vistas à noite, com a luz rasante de uma lanterna. O arqueólogo João Zilhão dividiu as gravuras em dois grupos: «por um lado representações de bom tamanho, geralmente com mais de 50 cm, em caso excecionais alcançando 2 m ou mais […]; por outro, representações de pequeno tamanho, algumas com apenas 5 cm, gravadas a traço muito fino». As primeiras remontam há cerca de 26.000 anos e representam sobretudo auroques e cavalos; nas segundas, mais ‘recentes’ (de há 12.000-20.000 anos), predominam os veados e as cabras montesas.

«A arte rupestre era parte e expressão do conjunto de regras que fazia funcionar o sistema - regras relativas por exemplo à delimitação de territórios, à organização de caçadas em conjunto, ou ao modo de cumprimento de obrigações mútuas. Para tal, essa arte tinha de ser visível e entendível por todos», escreve Zilhão em Portugal na Idade do Gelo - Territórios e Habitantes. «A preponderância do veado e da cabra montesa sobre o auroque e o cavalo que se observa na fase mais recente da arte do Côa, a das pequenas gravuras incisas, espelharia talvez uma realidade ambiental de fundo; e o aparecimento de representações de peixe refletiria porventura a importância que os pequenos animais, as plantas e os recursos da água doce teriam passado a deter».

Pode dizer-se que, em trinta mil anos, muita água correu debaixo das pontes. E este território, outrora privilegiado pelo homem pré-histórico, parece apresentar hoje poucos atrativos para o homem moderno, vendo-se assim condenado à desertificação.

Documento histórico

Tratado de Alcanizes

Para começar o nosso roteiro, um pouco de História. Nem sempre o vale do Côa foi território nacional. O rio formou a fronteira natural com o reino vizinho até 12 de setembro de 1297, data em que D. Dinis e D. Fernando IV de Leão e Castela assinaram o Tratado de Alcanizes. Na nova configuração, Ayamonte e Herrera de Alcântara passaram para o domínio de nuestros hermanos, enquanto o Sabugal, Figueira de Castelo Rodrigo e Almeida se tornaram portuguesas. Não admira que estas últimas tenham sido zelosamente fortificadas, merecendo especial atenção a muralha em estrela de Almeida. O documento original do tratado encontra-se no Arquivo da Torre do Tombo.

Natureza

Reserva Natural da Serra da Malcata

No início do seu percurso, o Côa atravessa a Serra da Malcata, cujo símbolo, o lince-ibérico, se encontra extinto. Mas há uma boa notícia: a reintrodução deste felino esquivo deve estar concretizada por volta de 2030. Até lá, há toda a flora e fauna autóctones para apreciar - cerca de 600 espécies de plantas e 218 espécies de vertebrados. Os amantes de aves podem ver o mergulhão-de-crista e o chapim-azul (já o bufo-real é mais difícil, uma vez que nidifica em zonas inacessíveis). Quem não gosta de répteis tenha cuidado, não vá tropeçar numa cobra-de-escada ou numa cobra-rateira, comuns nestas paragens.

Património

Ponte fortificada de Sequeiros

Construída no século XIII sobre uma zona de grandes afloramentos graníticos, constitui um dos mais notáveis exemplos de ponte fortificada em Portugal. Assenta em três arcos de volta perfeita e é reforçada por contrafortes, na boa tradição da arquitetura românica. De um dos lados tem uma pequena torre de base quadrada. Já foi local de atravessamento de fronteira.

Percurso pedestre

Grande Rota do Vale do Côa

222 kms de trilhos marcados que ligam a nascente, na Serra das Mesas, a Vila Nova de Foz Côa, e que podem ser percorridos a pé ou de bicicleta - neste caso o rio não é para fazer nem de barco nem a nado. Além dos pontos de interesse assinalados, vale pelo contacto íntimo com este território ancestral.

Estação arqueológica

Quinta da Ervamoira

Ameaçada pela barragem de Foz Côa na década de 1990, esta quinta da Ramos Pinto, onde é produzido o Duas Quintas Reserva, «sobreviveu graças ao homem paleolítico», como escreveu José A. Salvador. Mas não foi só o homem pré-histórico que andou por aqui. Além do excelente vinho, encontra-se aqui uma importante estação arqueológica romana, que inclui uma mutatio (estação de troca de animais) para viajantes, uma taberna, uma basílica martirial e «casas de habitação, oficina de fundição e oficina de ferreiro», além das casas de «planta rectangular e dimensões modestas, [...] dotadas de grande lareira exterior», como refere o site da Direção-Geral do Património Cultural.

VISITA

Museu e Parque Arqueológico

Implantado sobre uma das colinas sobranceiras à foz do rio, o Museu do Côa não pretende substituir-se às gravuras originais, mas antes oferecer o enquadramento necessário para as fruir ao máximo. Para os investigadores, possui o atrativo de ter a maior biblioteca do país dedicada à arte rupestre. Para ver as gravuras pré-históricas ao vivo - as visitas podem ser feitas de caiaque, embarcação solar ou à noite, o que torna tudo mais emocionante - é necessário fazer a marcação através do site oficial do Museu e Parque Arqueológico do Vale do Côa (arte-coa.pt).

Restaurante

Petiscaria Preguiça

Entre a comida e a soberba vista, é difícil eleger qual o maior trunfo desta antiga tasca onde se comia - e continua a comer - peixe frito do rio. Alheira, polvo salteado e naco de vitela com gambas são algumas das especialidades.

Passeio de automóvel

Ribacôa Clássicos

A terceira edição deste encontro propõe um percurso de 200 quilómetros pelas estradas sinuosas que premeiam condutores e passageiros com espetaculares vistas panorâmicas. «Ao longo de três dias, os participantes irão percorrer aldeias históricas, castelos e miradouros, descobrindo alguns dos mais autênticos recantos da Beira Interior e do Douro», promete a organização. O valor da inscrição inclui alojamento, refeições, provas gastronómicas e vínicas e visitas guiadas a monumentos. De sexta-feira, 25, a domingo, 27 de setembro.