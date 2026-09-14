Ricardo Calé. "Olhão será sempre uma terra de pescadores"

Autarca defende identidade da cidade ‘tão procurada’ por turistas e as ‘marcas’ das conserveiras que já foram mais de 50 mas continuam a ser referência na restauração do país.

Olhão está a deixar de ser terra de pescadores, atendendo à chegada de estrangeiros, nomeadamente franceses, que estão a comprar as casas na zona histórica?

Não existe correlação direta, pelo contrário.

A vinda de comunidades estrangeiras para a zona histórica prende-se com vários fatores. A procura por territórios autênticos interligada à estratégia do Município implementada ao longo dos últimos anos, nomeadamente, na criação de Áreas de Reabilitação Urbana. O nosso centro histórico encontrava-se degradado e um pouco abandonado, era crucial voltar a ter vitalidade. Sabemos que estes estrangeiros, quando vêm, procuram identidade, e essa identidade é feita da nossa história. E os pescadores, naturalmente, fazem parte da nossa história. Fizeram parte das nossas conquistas há duzentos anos na expulsão das tropas napoleónicas, fizeram parte da grande revolução industrial, que fez de Olhão um dos principais centros da indústria conserveira no século passado, e Olhão continua a ser um dos portos mais importantes do país. Portanto, não acreditamos que deixaremos alguma vez de ser uma terra de pescadores porque, quando assim for, deixaremos de ter aquela que é a identidade tão importante e tão procurada por aqueles que nos visitam, e essa é dada pelas mulheres e homens que todos os dias trabalham no mar.

O que pensa fazer para a zona histórica não perder a identidade? Acredita que as lojas tradicionais se vão conseguir manter?

Temos feito um grande investimento na requalificação da nossa zona histórica e do seu comércio tradicional, investindo na mobilidade, nos acessos e na segurança. Investimos mais de um milhão de euros no projeto Bairro Comercial Digital - Olhão Com Alma, um projeto PRR que permite dar, agora, um novo fôlego à nossa economia tradicional. Ao mesmo tempo, é muito importante continuar a manter a nossa traça arquitetónica, conseguindo, assim, fazer com que as casas tão pitorescas da nossa Barreta e do nosso Levante estejam protegidas pelos meios e mecanismos de gestão do ordenamento do território que permitem que consigamos manter a traça tão única do nosso centro histórico.

As novas habitações previstas serão todas fora do centro da cidade? E quantas espera construir e para que classes sociais?

As habitações que estamos a construir são no centro da cidade de Olhão. É o maior investimento alguma vez realizado no concelho. São mais de 40 milhões de euros de investimento na construção de cerca de 300 habitações a custos controlados no centro da cidade. Ao mesmo tempo, porque acreditamos que é importante que a zona histórica continue a manter-se tão própria e característica, vamos adquirir cerca de uma dezena de casas nessa zona para requalificá-las e, assim, fazer um concurso a custos controlados para jovens olhanenses que ali queiram residir e constituir família.

Olhão, historicamente, tem tido alguns problemas de segurança com determinada etnia. Acha que essa é a principal razão para a subida do Chega, quer nas Legislativas como nas Autárquicas?

Acima de tudo, mais importante do que as perceções, são as estatísticas. E as estatísticas não demonstram que tenha aumentado a criminalidade em Olhão, muito menos a criminalidade associada a qualquer etnia. O que nós sabemos é que a subida do Chega é provocada por um discurso e por uma retórica cada vez mais populistas e facilmente aceites pela população. Mas a população olhanense, na altura de votar, sabe muito bem diferenciar aquelas que são as suas necessidades e prioridades: nas legislativas, demos a maioria ao Chega mas, passados três meses, nas autárquicas, soubemos muito bem distinguir aquilo que são as retóricas populistas daquelas que são as verdadeiras prioridades para o dia a dia de Olhão, e quem é capaz de as resolver ao invés de se ficar pelos soundbites e pelo discurso vazio de soluções.

Qual é o legado que quer deixar na cidade?

Acima de tudo, quero deixar um Município onde as pessoas tenham uma grande vontade de viver, as crianças possam nascer em segurança e com as melhores oportunidades na sua qualificação, as famílias possam constituir-se e encontrar trabalho qualificado e os mais velhos possam envelhecer em segurança e com a qualidade de vida e a dignidade que merecem, pois nós temos de tratar muito bem daqueles que trataram de nós.

Acredita que a indústria conserveira poderá recuperar a força que já teve? Faz sentido os espanhois, com produtos portugueses, terem mais sucesso?

Acho que é muito difícil a indústria conserveira voltar a ter a força que já teve no passado. Tivemos mais de 50 fábricas em Olhão no século passado. Para conseguir voltar a este número, era necessária uma alteração de paradigma gigante. Estamos, sim, a conseguir manter as grandes referências do país neste setor, sabendo que, em qualquer mesa de qualquer restaurante do país, vamos sempre encontrar uma conserva Fides ou uma conserva Manná, e isso é algo de que muito nos orgulhamos. Queremos dar cada vez mais força às nossas marcas e a quantidade não é sinónimo de qualidade.

Tem três filhos e sempre esteve ligado à indústria farmacêutica. Se não tivesse, calculo eu, uma folga financeira, podia ser presidente de Câmara e manter o mesmo nível de vida?

De facto, a minha vida pessoal e profissional anterior permitiu-me ter o à-vontade para abraçar a carreira política com total independência, e essa independência permite-me tomar decisões mais ponderadas, mais responsáveis e, assim, conseguir fazer aquilo que acredito que é o mais importante para o futuro de Olhão. Naturalmente que ter três filhos é uma grande exigência e também um grande orgulho que me permite ter plena consciência dos desafios do dia a dia de uma família e da economia familiar. Em Olhão estamos a tomar as iniciativas para que constituir família ou ter a sua habitação própria não seja um problema. É em cima destes princípios que planeamos o futuro a três grandes níveis de alteração do custo de vida das famílias (sabendo que os principias custos da economia familiar são com o ensino, a habitação e com o cuidar dos nossos idosos). Para os mais novos pretendemos ter um ensino pré-escolar público gratuito para todas as crianças. Enquanto não temos construídas todas as salas de pre escolar que necessitamos, vamos apoiar em 50% da comparticipação mensal do pré-escolar. Na habitação, estamos a construir centenas de casas a custos controlados para a classe média mas, enquanto estamos na fase de construção, reforçámos o programa de renda apoiada para as famílias que tem dificuldade em ter a sua casa pelo elevado valor das rendas. Por último, para os mais velhos, estamos a criar uma bolsa de terrenos de equipamentos públicos para que IPSSs ou empresas ligadas à gestão de residências para a terceira idade possam olhar para Olhão como o local certo para implementarem as suas respostas.

Tem falado muito no ambiente e na necessidade de preservar a Ria Formosa. Qual a razão para se permitir tantos barcos privados em zonas com pouco caudal e porque não se constroem mais pontes de madeira para ligar as localidades às praias, evitando a poluição dos barcos?

A Ria Formosa é a nossa pérola. Olhão é a capital da Ria Formosa e deve continuar a manter esta genuinidade. Nós sabemos que, acima de tudo, o grande número de circulação de barcos que existe não são embarcações de recreio, são sim as marítimo-turísticas e os barcos-táxi que mais vezes são vistos a circular na Ria Formosa e nós temos feito a gestão desta utilização, não permitindo que haja um maior número de barcos marítimo-turísticos e não permitindo que haja um maior número de barcos-táxi. Note-se que estás resposta são essenciais para chegar às nossas ilhas e fazem parte de um elo que mantém a nossa economia vibrante. E nós contamos com esta economia para conseguir dar mais força à Ria Formosa.

No entanto, sabemos que também está na Ria aquela que é a força da nossa pesca, da nossa indústria e a força da nossa identidade, por isso vamos continuar a apostar nela e a dar melhores condições como, por exemplo, um objetivo que temos para estes próximos três anos, em dois grandes vértices para apoiar as marítimo turísticas e os Mar táxi. Numa primeira fase passa por criar uma bolsa de incentivo à reconversão de barcos com motor a combustão para barcos com motor elétrico, tendo uma capacidade de financiamento para que as marítimo-turísticas e os barcos-táxi possam ter facilidade em fazer esta reconversão. E, ao mesmo tempo, utilizar aquele que será o estudo e a análise da capacidade de captação de carbono da Ria Formosa para que Olhão consiga atingir rapidamente, ainda antes das metas de 2050, a neutralidade carbónica, dando nota de que a Ria e as suas pradarias são importantes captores de carbono.

Muitas vezes analisamos a possibilidade da colocação de pontes de madeira como parte da estratégia para diminuir a poluição na Ria. No entanto, existe um desafio constante na gestão diária das autarquias que se prende com o enorme número de entidades que tem que dar parecer sobre os territórios, pareceres esses muitas vezes contrários ao planeamento futuro que temos para os territórios.

Acredita que todas as casas de Armona, e, já agora, Culatra e Farol se vão poder manter no futuro, devido às alterações climáticas?

Acredito que sim. A situação da Armona é diferente da Culatra ou do Farol. A Armona tem uma concessão, sendo que as casas já têm uma segurança para os seus proprietários diferente do que a Culatra e o Farol têm. Mas também sabemos que o autarca que está agora em Faro está muito dedicado a resolver essa questão porque está bem familiarizado com aquela que foi a solução de Olhão.

Ao mesmo tempo, sabemos que as casas que estão na Armona ajudam e fazem parte daquela que é a estruturação dunar, protegendo o interior de toda a ilha, mantendo-a mais estável. Naturalmente que as alterações climáticas são uma realidade que a subida do nível do mar também, por isso nós estamos a tomar as decisões necessárias para preservar o património, mantendo e preservando também a identidade ambiental daquela zona, que merece toda a nossa atenção.

Alguns pescadores queixam-se que a produção intensiva de ostras de aquacultura acaba por 'matar' as amêijoas, conquilhas e berbigão. Já ouviu falar dessa teoria? Faz sentido?

Já ouvi falar dessa teoria. Infelizmente a Câmara Municipal não tem a força que desejaria para interceder sobre este tema, não estando o mesmo na nossa alçada e jurisdição. No entanto, estamos muito atentos porque a amêijoa da nossa Ria Formosa é a melhor amêijoa do mundo. Mas a produção de ostras também é um negócio importante para a economia local e uma referência a nível nacional e internacional. E manter este equilíbrio é fundamental.

Acreditamos que não deve existir muito mais áreas para a colocação de ostras do que as que já existem. As entidades responsáveis, bem como os pareceres académicos e científicos, permitem tomar as decisões necessárias para uma gestão sustentável da Ria Formosa. Acreditamos que é fundamental existir intervenções constantes que permitam melhorar a oxigenação das águas e, para isso, é fundamental haver uma dragagem constante dos canais e das barras. Por isso, sabendo que o Governo criou um novo organismo de co-gestão da Ria Formosa, Olhão está a negociar no sentido de ser a entidade que liderará esse modelo de gestão da Ria Formosa sendo um dos principais objetivos, ter uma draga em permanência que fará a dragagem dos canais e das barras, através de um programa funcional baseado em estudos e pareceres das entidades competentes. Mas essa dragagem tem de ser constante para que exista oxigenação da Ria e, naturalmente, essa oxigenação trará mais vida.

A apanha ilegal de bivalves tem sido combatida? Tem números de autuações das autoridades policiais?

Temos estado em articulação constante com a Capitania de Olhão, no sentido de conseguirmos, cada vez mais, fazer uma fiscalização interventiva. Temos feito também uma fiscalização preventiva, dando muita formação a todos os intervenientes nesta área, mas teremos novidades em breve. Estejam atentos, porque queremos fazer um projeto-piloto a nível mundial naquela que é a fiscalização deste tipo de apanha ilegal, mas será ainda cedo demais para revelar. Mas estejam atentos.

Voltando ao princípio. Olhão era uma cidade que não ficava no 'roteiro' algarvio, já que era terra de pescadores. Hoje tudo mudou, e Olhão é das zonas mais procuradas. O que mudou para acontecer esta nova realidade?

O mundo mudou. As pessoas cada vez mais procuram experiências únicas, querem deixar de ser turistas para serem viajantes e procuram algo que é autêntico. Aquele turismo de sol e praia, onde as pessoas estão simplesmente seis dias numa espreguiçadeira e não procuram a vertente cultural e identitária de uma localidade, mudou. E quando as pessoas procuram algo que é genuíno e autêntico, vão naturalmente encontrar Olhão, pelas nossas gentes, pela nossa história, pela nossa cultura e pela nossa gastronomia fantástica.

E eu acho que foi isso que mudou. Nós soubemos preservar muito bem o nosso património e conseguimos, tranquilamente, demonstrar que éramos uma solução para este turismo. Mas nós somos muito claros naquilo que queremos. Não queremos turismo de massas, não queremos mais turismo, queremos melhor turismo. Portanto, todas as soluções que forem preparando para Olhão, nós estamos sempre muito atentos para sermos intervenientes no desenho de todas elas, porque acreditamos que não deve existir um turismo que faça pressão aos que cá vivem. Deve haver um turismo que melhore e aumente a qualidade de vida daqueles que cá vivem, aumentando o valor da nossa comunidade para que as famílias possam aproveitar esta componente económica do turismo, continuando a recebê-los sempre de braços abertos, que é o que os olhanenses sabem fazer, porque não se sentem ameaçados com o fenómeno do turismo. E este equilíbrio é dos mais desafiantes que tem de continuar a ser mantido.

Quanto à tradição, há uns anos era possível sentarmo-nos num café-restaurante e comer uns berbigões, ou amêijoas, feitos por nós numa frigideira em cima de um fogão de campismo. Tudo isso desapareceu em nome do progresso. Isso faz sentido?

Não é em nome do progresso, é em nome das exigências sanitárias da atualidade. Nós temos de cumprir as regras para que as pessoas possam ter estas experiências em segurança. Naturalmente que nós sabemos que uma ostra ou uma amêijoa apanhada diretamente do mar e que vai diretamente para uma mesa de um restaurante é algo único, mas também sabemos que é fundamental existir a passagem pelos controlos sanitários do circuito alimentar de todos estes produtos e que, se nós queremos estar numa sociedade desenvolvida, temos também de acreditar que isto não é ser vítima do progresso, é sim, estarmos cada vez mais perto do futuro que se pretende equilibrado, consciente e responsável.

Foi dirigente do Olhanense. Acredita que o clube algum dia poderá regressar à primeira divisão? Manuel Cajuda já é uma lenda da cidade?

O Olhanense é a marca mais conceituada do sul do país. Se nós mostrarmos o símbolo do Olhanense comparativamente com símbolos de quaisquer outras entidades, não apenas desportivas ou culturais, eventualmente até empresariais, no sul do país, a marca do Olhanense é aquela que é mais reconhecida por todos os portugueses. E isto é algo que é muito importante ser compreendido, pelos investidores, pela direção, pelos olhanenses.

Além disso, o amor que os olhanenses têm pelo seu clube, o Sporting Clube Olhanense, é algo impressionante. Quando estávamos na Primeira Liga, o Olhanense era a sexta casa com o maior número de espetadores na Primeira Liga, depois de Benfica, Porto, Sporting, Guimarães e Braga. Isto mostra a proximidade que a população tem com o clube e é algo que pode ser catapultado para a nova vivência do Sporting Clube Olhanense.

Nos últimos anos, tanto com anterior direção como com a atual, foram importantes para se fazer a recuperação económica do Sporting Clube Olhanense.

Ter o Manuel Cajuda como presidente, faz com que a comunidade se ligue cada vez mais ao Olhanense e permite organizar o futuro tendo sempre como objetivo máximo levar o clube de volta à Primeira Divisão.

Ter o Olhanense na Primeira Divisão trouxe muita gente a Olhão, e essas pessoas foram passando a palavra, demonstrando que Olhão era um bom destino para se vir passear, comer, desfrutar, e esta sinergia é muito importante.

Por falar em lendas. Alguma vez acreditou nalguma, nomeadamente na de Floripes?

As lendas fazem parte do nosso imaginário. Olhão construiu-se sobre a base identitária da sua comunidade e estas lendas foram importantes para nós conseguirmos, ao longo dos tempos, ir contando a nossa história, que tem de ser preservada e mantida.

Portanto, nós temos de continuar constantemente a falar das nossas lendas, a divulgá-las junto dos nossos jovens e de quem nos visita, através de livros e de outras formas, como experiªencias de realidade aumentada, demonstrando que há uma lição a retirar em cada uma destas histórias, em cada uma destas lendas, e podemos olhar para essas lições como aprendizagens para o futuro.

Para quando um livro com as expressões/'linguarejar' de Olhão?

É interessante fazer essa pergunta, porque há poucas semanas abordámos a possibilidade de consubstanciar em livro a tese de mestrado ou de doutoramento de uma pessoa que, durante vários meses, estudou o linguajar olhanense. Na realização da sua tese, a pessoa sentava-se nos cafés da cidade e falava com pescadores e mariscadores, registando os falares, o linguajar olhanense.

Um trabalho académico, muito profissional e que é importante ficar perpetuado na história de Olhão, porque sabendo de onde vimos, permite-nos saber melhor para onde queremos ir. Acredito que esta é uma responsabilidade que os autarcas têm de ter sempre em mente e que os olhanenses sabem que é através da sua história que podem preparar um futuro ainda mais risonho.



