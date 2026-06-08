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Revelada possível causa da morte de estudante italiana encontrada sem vida durante Erasmus nas Caldas da Rainha

Sofia estava em Portugal ao abrigo do programa Erasmus para estudar ciências biomédicas durante seis meses.
Redação
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Revelada possível causa da morte de estudante italiana encontrada sem vida durante Erasmus nas Caldas da Rainha

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A estudante italiana Sofia Barillà, que foi encontrada morta durante a sua experiência de Erasmus nas Caldas da Rainha, morreu devido a uma isquemia cardíaca.

Os desenvolvimentos foram anunciados pelo jornal italiano Palermo Today, sublinhando que a conclusão ainda não é definitiva e que os resultados apenas deverão ser oficiais dentro de três meses.

Uma isquemia cardíaca é uma condição caracterizada pela presença de um fluxo de sangue e oxigénio inadequado numa parte específica do organismo, de acordo com a CUF. Pode ocorrer em qualquer local, seja no coração, cérebro, membros ou intestinos e, geralmente, resulta de um estreitamento ou mesmo bloqueio de artérias.

No caso de Sofia Barillà, afetou o coração, provocando dor torácica, por exemplo, sendo que os sintomas dependem da rapidez com que a condição ocorre.

O mesmo jornal italiano informa ainda que o funeral da jovem de 20 anos se realiza esta segunda-feira, às 16h00 locais (15h00 em Lisboa), na Igreja de Santa Teresa.

Os obstáculos para a família

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Até o corpo da estudante ter sido transladado, a família relatou inúmeras dificuldades. "Durante dias, a Europe Assistance manteve-nos, aos familiares, à espera de notícias, atendendo todas as nossas chamadas com a promessa de 'ligaremos de novo em 10 minutos'. Essas chamadas nunca aconteceram", revelou a tia da jovem ao jornal.

Fiorella Barillà contou ainda que a família nunca teve um contacto único e direto para acompanhar o caso, tendo de explicar a situação várias vezes a diferentes pessoas. Posto isto, os familiares decidiram avançar pelos próprios meios, com a ajuda das autoridades italianas e com a emissão da documentação necessária para a transladação em Portugal.

Recorde-se que Sofia Barillà morreu no dia 31 de maio nas Caldas da Rainha enquanto estava ao telefone com a sua tia. "Eu e a Sofia tínhamos uma relação muito próxima e conversávamos várias vezes durante o dia", relatou a tia ao Palermo Today.

Naquele dia, a jovem terá dito à familiar que se estava a sentir mal e que voltaria a ligar mais tarde. "Eu respondi: 'Tudo bem, querida. Vai para a cama e coloca as pernas para cima'. Achei que fosse algo passageiro", recorda.

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Embora tivesse achado que a jovem tinha ido descansar, começou a estranhar quando não a conseguiu contactar horas depois. "Enviei várias mensagens, mas não apareciam vistas. Fiquei preocupada e ligámos para os amigos dela para se alguém podia ir ver como é que ela estava. Infelizmente, não havia nada que pudéssemos fazer", lamentou.

Quando as autoridades portuguesas chegaram ao apartamento de Sofia, esta já estava em paragem cardiorrespiratória. O óbito foi declarado no local.

Sofia estava em Portugal ao abrigo do programa Erasmus para estudar ciências biomédicas durante seis meses.

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