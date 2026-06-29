segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Resgatadas duas vítimas exploradas durante décadas em esquema de tráfico humano. Foram detidos cinco suspeitos

A operação, denominada "Mãos Livres", juntou a Polícia Judiciária e a Guardia Civil espanhola.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Resgatadas duas vítimas exploradas durante décadas em esquema de tráfico humano. Foram detidos cinco suspeitos

Criança de cinco anos morre afogada numa piscina particular em Benavente

Cinco pessoas foram detidas numa operação conjunta da Polícia Judiciária (PJ) e da Guardia Civil espanhola por suspeitas da prática do crime de tráfico de pessoas para fins de exploração laboral. A investigação permitiu ainda resgatar duas vítimas do sexo masculino que, segundo as autoridades, viviam há vários anos sob o controlo do grupo.

A operação, denominada "Mãos Livres", decorreu em duas fases: três dos suspeitos foram detidos em Espanha, ao abrigo de mandados de detenção europeus emitidos pelo Tribunal de Coimbra, em articulação com a EUROJUST, enquanto os outros dois foram detidos em território nacional.

Em comunicado a PJ revela que os cinco detidos integravam um grupo de cariz familiar que, há vários anos, recrutava em Portugal pessoas em situação de especial vulnerabilidade, marcadas por dificuldades económicas e processos de exclusão social.

Após serem levadas para Espanha, as vítimas eram encaminhadas para trabalhos agrícolas pouco qualificados. De acordo com a investigação, permaneciam sob permanente controlo dos suspeitos, vivendo em condições consideradas degradantes, tanto ao nível da habitação como da alimentação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As autoridades afirmam que os exploradores ficavam na posse da quase totalidade dos salários, entregando às vítimas apenas uma pequena parte dos rendimentos obtidos.

Além da exploração laboral, o grupo recorria, alegadamente, a vários mecanismos para manter o controlo sobre as vítimas. Segundo a PJ, estas eram inscritas na Segurança Social espanhola para permitir a celebração de contratos de trabalho, sendo posteriormente utilizados os respetivos benefícios sociais pelos suspeitos.

As vítimas também eram utilizadas para abrir contas bancárias e registar veículos automóveis em seu nome, estratégia que, segundo a investigação, dificultava a atuação das autoridades.

A operação permitiu resgatar duas vítimas que, segundo a investigação, estavam sob domínio do grupo há cerca de 30 e 15 anos, respetivamente. A mais velha terá inclusivamente sido transacionada entre elementos da organização, "como se de uma mercadoria se tratasse".

Os três suspeitos detidos em Espanha, com idades entre os 32 e os 35 anos, foram presentes à Audiência Nacional, em Madrid, para efeitos de extradição para Portugal.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Já os dois detidos em território nacional, de 54 e 56 anos, um dos quais com antecedentes criminais pela prática de crimes da mesma natureza, serão presentes às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório e aplicação das medidas de coação adequadas.

Temas

Polícia Judiciária
Tráfico de Pessoas
Exploração Laboral
Resgate
Vítimas

Leia também

Criança de dois anos em estado grave após queda de varanda com seis metros de altura em Santa Comba Dão

A criança foi helitransportada para o Hospital de Coimbra depois de sofrer uma queda de cerca de seis metros. O acidente mobilizou bombeiros, GNR, INEM e um meio aéreo.
Criança de dois anos em estado grave após queda de varanda com seis metros de altura em Santa Comba Dão

Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Portugal tem atualmente 85 pessoas presas pelo crime de incêndio florestal e outras 20 sujeitas a vigilância eletrónica durante os meses de maior risco de fogo. Os dados são divulgados numa altura em que a área ardida já ultrapassa os 30 mil hectares em 2026
Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

A onda de calor fez disparar o consumo de eletricidade em Portugal para novos máximos históricos de verão. Segundo a REN, foram batidos recordes tanto no consumo diário como na procura instantânea, refletindo o impacto das temperaturas elevadas
Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

Mais vistos

Destaques