Regresso às aulas: os truques para gastar menos e evitar despesas desnecessárias

O regresso às aulas traz consigo uma lista de despesas que pode rapidamente fazer disparar o orçamento familiar. Mas antes de começar a encher o carrinho com material novo, há algumas decisões simples que podem ajudá-lo a poupar.

Setembro é, tipicamente, um mês de despesas para as famílias: com o regresso às aulas vem a compra de material escolar que não sobrou do ano passado, de roupa para substituir a que já não serve e até a gestão de uma nova rotina. Mas há formas de preparar o novo ano letivo sem deixar o orçamento familiar demasiado “apertado”.

As dicas são da DECO PROteste, a organização de defesa dos direitos do consumidor, que podem ajudá-lo a reduzir os gastos nesta altura (e ao longo de todo o ano letivo).

Antes de comprar, veja o que já tem em casa

A primeira recomendação é a mais sustentável: antes de se dirigir aos corredores cheios de material escolar de todas as cores e feitios, confirme o material que sobrou do ano passado e que pode ainda ser utilizado no ano atual, tendo em conta as indicações dos professores - não são precisas 4 borrachas iguais, nem 3 packs de lápis de cor.

Defina um orçamento e não se deixe levar pelas tendências

Já nas compras, os encarregados de educação devem definir um orçamento razoável para toda a compra e segui-lo, não cedendo a todas as “tendências” que, muitas vezes, pesam mais na conta final.

Apoios escolares podem ajudar a reduzir a conta

Neste sentido, além do orçamento, deve confirmar os apoios disponíveis aos quais pode aceder.

Por exemplo, os manuais escolares gratuitos estão dentro destes apoios. Se tiver acesso, garanta que os seus filhos utilizam os manuais com responsabilidade, uma vez que, caso sejam entregues em mau estado no final do ano letivo, pode ser penalizado.

Ainda dentro da categoria dos apoios, a DECO PROteste alerta ainda para os apoios sociais escolares. "Os alunos abrangidos pelos diferentes escalões do abono de família podem ter acesso a apoios ao nível do material escolar, refeições, transporte e, em algumas situações, alojamento", refere a organização em comunicado.

Compare preços, mas não escolha apenas pelo mais barato

Além disso, compare os preços nas várias lojas de venda de material escolar - como hipermercados, papelarias e lojas de venda online - para escolher o local que mais lhe faz sentido.

Se encontrar um produto muito mais barato, confirme primeiro a sua qualidade. Optar pela opção mais económica pode acabar por sair mais caro se o artigo não for resistente e tiver de ser substituído antes do final do ano letivo.

Vai comprar um computador? Esta dica é para si

Dependendo do ano para o qual vai o seu filho, pode ser importante comprar um computador ou outro dispositivo eletrónico. Antes de o fazer, confirme se tem direito ao “kit digital”, que inclui um computador portátil, “hotspot”, auscultadores e uma mochila de transporte.

Se, por outro lado, o seu filho já possui estes dispositivos, mas, por algum motivo, não estão a funcionar, confirme se não podem ser reparados antes de procurar já comprar novos. A DECO recomenda que as famílias “verifiquem o estado dos equipamentos e confirmem se continuam a responder às necessidades” do aluno.

Não se esqueça da fatura com número de contribuinte: mas atenção

Durante as compras de material escolar, peça fatura com número de contribuinte, guarde o talão e acompanhe a classificação das despesas escolares no Portal das Finanças. Atualmente, a legislação permite abater à coleta 30% das despesas consideradas elegíveis, até um máximo de 800 euros por agregado familiar, desde que sejam cumpridos os requisitos definidos pela lei.

Apesar desta possibilidade, a DECO PROteste chama a atenção para uma limitação que se mantém há mais de uma década: grande parte dos encargos que as famílias têm diretamente com a educação continua sem poder ser incluída nesta categoria de dedução em sede de IRS.

A regra aplica-se apenas a determinados produtos e serviços sujeitos a uma taxa reduzida de IVA. Na prática, embora o limite máximo seja de 800 euros, o conjunto de despesas aceites é bastante restrito e abrange sobretudo livros escolares, material comprado nas escolas e alguns outros encargos. Assim, artigos que fazem parte do dia a dia escolar, como mochilas, cadernos, canetas, dicionários ou equipamentos informáticos, ficam de fora da dedução quando são comprados nas condições habituais.