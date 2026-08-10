Rede Expressos reforça costa alentejana e chega a Comporta, Carvalhal e Melides

Nova rota entre Lisboa e Sines arranca a 1 de setembro e passa também por Alcácer do Sal, Setúbal e Santo André. Haverá duas ligações diárias em cada sentido, com bilhetes a partir de 2,95 euros.

A Comporta, o Carvalhal e Melides vão passar a estar ligados à rede da Rede Expressos através de uma nova rota entre Lisboa e Sines. A operação, que começa a 1 de setembro, inclui ainda uma nova paragem em Alcácer do Sal e prevê passagem por Setúbal e Santo André.

A transportadora anunciou o reforço da operação na Costa Alentejana, numa altura em que a procura por viagens entre Lisboa Oriente e Sines tem registado um crescimento significativo.

A nova ligação terá duas viagens diárias em cada sentido, criando uma alternativa de transporte coletivo para residentes, trabalhadores e visitantes de algumas das zonas que mais têm crescido nos últimos anos.

Procura entre Lisboa e Sines aumentou 60%

A decisão de reforçar a operação surge também em resposta ao crescimento da procura.

Segundo a Rede Expressos, o número de passageiros na ligação entre Lisboa Oriente e Sines aumentou cerca de 60% no primeiro semestre de 2026, quando comparado com o mesmo período de 2025.

A empresa refere ainda ter recebido, nos últimos meses, um número crescente de pedidos por parte de passageiros e autarquias para reforçar a cobertura da região.

A nova operação pretende responder precisamente a essa procura, numa zona onde o transporte individual continua a ter um peso significativo nas deslocações.

Alcácer do Sal também ganha nova ligação

Alcácer do Sal passa igualmente a contar com uma nova paragem no âmbito desta rota.

A localidade atravessa uma fase de crescimento residencial e económico, acompanhada pelo desenvolvimento de novos empreendimentos e pela prevista requalificação da Gare Rodoviária.

A nova ligação pretende reforçar a posição do concelho enquanto ponto de ligação entre o Vale do Sado e a Costa Alentejana, criando mais uma alternativa para quem precisa de viajar entre esta região e Lisboa.

Há duas viagens por dia em cada sentido

A nova operação terá quatro viagens diárias no total.

No sentido Lisboa-Sines, os autocarros partem às 10h00 e às 18h15.

Para quem fizer o percurso no sentido contrário, as partidas de Sines para Lisboa estão previstas para as 06h00 e as 14h00.

A nova rota começa a funcionar a 1 de setembro.

Bilhetes a partir de 2,95 euros

Os horários e bilhetes já estão disponíveis nos diferentes canais de venda da Rede Expressos.

Os preços começam nos 2,95 euros, embora o valor final possa variar em função da viagem escolhida e das condições de compra.

Para a transportadora, o reforço pretende não só acompanhar a evolução da procura, mas também tornar o autocarro uma alternativa ao transporte individual.

"O reforço da operação na Costa Alentejana integra a estratégia da Rede Expressos de ajustar continuamente a oferta à evolução da procura e às novas dinâmicas dos territórios, promovendo ligações mais diretas e económicas e incentivando o uso do autocarro como uma alternativa mais sustentável ao transporte individual.", explica Nelson Silva, diretor-geral da Rede Expressos em comunicado.

A partir de setembro, quem viajar entre Lisboa e Sines terá assim mais quatro pontos de paragem disponíveis ao longo da Costa Alentejana, incluindo destinos que têm registado um forte crescimento turístico, residencial e económico.