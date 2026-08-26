Recorde de afogamentos em Portugal: 92 mortos nos primeiros sete meses do ano

Os dados do Observatório do Afogamento revelam que as mortes subiram 15% face a 2025, atingindo o valor mais elevado dos últimos 10 anos. Rios e mar concentram mais de dois terços das vítimas mortais, num ano em que o risco se estendeu a vários meios aquáticos

Nos primeiros sete meses do ano morreram 92 pessoas afogadas, o valor mais elevado dos últimos 10 anos no período homólogo, segundo dados provisórios divulgados esta quarta-feira pelo Observatório do Afogamento da Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores (FEPONS).

Os dados divulgados hoje pelo Observatório mostram um aumento de 15% relativamente a 2025, quando tinham sido contabilizadas 80 mortes até ao final de julho.

“O valor de 2026 ultrapassa também o anterior máximo da série analisada, registado em 2022, com 88 mortes”, segundo o relatório.

Os dados da FEPONS indicam que mais de dois terços das mortes foram registados em rios e mar.

Os rios continuam a ser o meio aquático com maior número de mortes, com 35 casos registados, seguindo-se o mar, com 27.

De acordo com a FEPONS, em conjunto, rios e mar representam 62 das 92 mortes registadas, correspondendo a 67,4% do total.

Entre 01 de janeiro e 31 de julho foram ainda contabilizadas mortes em barragens (seis), piscinas domésticas (seis), poços (cinco), estradas inundadas (quatro), portos de abrigo (quatro), lagoas (um), piscinas de aldeamentos turísticos (um), piscinas de uso público (um), tanques (um) e valas (um).

Para a FEPONS, estes “dados demonstram, uma vez mais, que o risco de afogamento não se limita às praias marítimas, estando presente numa grande diversidade de meios aquáticos”.

O Observatório do Afogamento é um sistema criado pela Federação Portuguesa de Nadadores Salvadores, para contabilizar as mortes por afogamento em Portugal.

O registo é realizado por ‘links’ de recortes de jornal ou imagens destes.

A época balnear de 2026 decorre oficialmente entre 15 de abril e 31 de outubro, estando identificadas 673 águas balneares em todo o território nacional.

A praia de Porto Moniz, no arquipélago da Madeira, foi a primeira do país a iniciar a temporada, em 15 de abril.