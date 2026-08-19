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Recluso de 35 anos morre na cadeia de Vale de Judeus após infeção por bactéria contagiosa

O corpo será agora autopsiado e o caso entregue à Polícia Judiciária para realizar as diligências necessárias.
Redação
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Recluso de 35 anos morre na cadeia de Vale de Judeus após infeção por bactéria contagiosa

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Um recluso de 35 anos morreu na cadeia de Vale de Judeus após infeção por uma doença contagiosa. 

Tudo aconteceu na passada quinta-feira. A vítima, de nacionalidade caboverdiana, foi transportada para o Hospital de Vila Franca de Xira por dores abdominais. Foi diagnosticado com uma bactéria intestinal contagiosa horas antes da morte. O hospital indicou-lhe medicação e isolamento, segundo fonte oficial dos Serviços Prisionais, citada pelo Correio da Manhã.

No dia do óbito, o recluso foi vigiado, com a toma da medicação a ser controlada. Pelas 16h30, foi encontrado inconsciente pelos enfermeiros, que acionaram o INEM. 

O corpo será agora autopsiado e o caso entregue à Polícia Judiciária para realizar as diligências necessárias.

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Cadeia de Vale de Judeus
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Infeção contagiosa
Bactéria intestinal
Hospital civil

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