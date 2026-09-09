Reclamações contra a AIMA caem para metade enquanto atendimento aumenta

As reclamações contra a AIMA caíram este ano para cerca de metade do nível registado em 2024, enquanto o atendimento aumentou. O presidente da agência destaca o esforço realizado em 2025, ano em que foram feitos mais de 600 mil atendimentos e emitidos mais de meio milhão de cartões

O número de reclamações contra a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA) caiu este ano para cerca de metade do registado em 2024, ao mesmo tempo que o atendimento aos cidadãos aumentou, revelou esta quarta-feira o presidente do Conselho Diretivo da entidade, Pedro Portugal Gaspar.

“A dinâmica das queixas, ou das reclamações, melhor dizendo, tem diminuído significativamente, com um aumento até do atendimento”, afirmou o responsável aos jornalistas, em Évora.

Pedro Portugal Gaspar falava à margem da assinatura de um protocolo de colaboração entre a AIMA e a Universidade de Évora, destinado à criação de um novo Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM) na instituição.

O presidente da AIMA destacou o “grande esforço” realizado pela agência ao longo de 2025 para responder ao elevado volume de solicitações relacionadas com processos de imigração e documentação.

AIMA fez mais de 600 mil atendimentos em 2025

Segundo Pedro Portugal Gaspar, a AIMA realizou no ano passado mais de 600 mil atendimentos e emitiu mais de meio milhão de cartões, correspondentes ao título final dos processos.

Face a este volume de atividade, considerou “normal” a existência de algumas reclamações relacionadas com os serviços prestados, apontando como exemplos situações como erros na emissão de cartões ou moradas trocadas.

Ainda assim, o responsável salienta que a evolução dos indicadores de produção está a ser acompanhada por uma redução significativa das queixas.

“Graças aos números avassaladores de produção”, o número de reclamações tem vindo a baixar para níveis correspondentes a cerca de 50% do que era em 2024, afirmou.

Pedro Portugal Gaspar ressalvou, contudo, que qualquer reclamação continua a ser relevante para a agência, “nem que fosse só uma”.

CLAIM reforçam proximidade com imigrantes

O presidente da AIMA destacou também o papel desempenhado pelos Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes, distribuídos por diferentes regiões do país.

Segundo explicou, a existência destes gabinetes permite descentralizar o atendimento e criar uma articulação em rede, aproximando os serviços dos cidadãos.

O objetivo passa por assegurar uma resposta mais próxima, contribuindo para um tratamento mais humanizado e personalizado dos imigrantes.

A maior parte dos CLAIM existentes em Portugal funciona em articulação direta com os municípios. São atualmente cerca de 100 centros em parceria com autarquias, indicou Pedro Portugal Gaspar.

Existem ainda perto de 50 CLAIM em parceria com associações e outros oito ou nove ligados a universidades.

Centros têm respostas diferentes consoante as necessidades

Pedro Portugal Gaspar explicou que a rede de CLAIM não segue um modelo único, uma vez que os centros podem assumir funções diferentes de acordo com as necessidades das comunidades e dos parceiros locais.

“O que se pretende é, naturalmente, uma sinergia de esforços entre a AIMA e estes parceiros de geografia diferenciada”, afirmou.

Alguns centros asseguram tratamento documental e podem mesmo assumir funções descentralizadas da AIMA nessa área. Outros têm uma intervenção sobretudo informativa.

Em todos os casos, o objetivo é contribuir para o auxílio e resolução de situações relacionadas com os imigrantes.

Nos CLAIM com uma componente mais associativa, a intervenção pode estar mais centrada nos desafios da integração e na dimensão social, em vez da vertente exclusivamente documental.

“Não há uma receita única” para estes centros, explicou o presidente da AIMA, mas existe uma “filosofia coerente” assente na proximidade e na articulação entre a agência e os seus parceiros.