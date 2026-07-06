Recebeu uma SMS em nome do SNS 24 a exigir um pagamento? Ministério da Saúde deixa novo alerta

As mensagens alegam falsas dívidas ao Estado e pedem um pagamento urgente em 48 horas. O Ministério da Saúde garante que se trata de uma fraude e explica o que deve fazer se receber este tipo de SMS

Se receber uma mensagem de telemóvel em nome do SNS 24 a exigir um pagamento urgente, ignore-a. O Ministério da Saúde voltou esta segunda-feira a alertar para uma nova vaga de SMS fraudulentas que utilizam o nome de entidades oficiais para tentar enganar os cidadãos e obter dinheiro ou dados pessoais.

De acordo com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), trata-se de um esquema que procura explorar a credibilidade do Ministério da Saúde, do SNS e do SNS 24 para induzir as vítimas a efetuarem pagamentos ou a partilharem informação sensível.

"É mais um esquema fraudulento que refere entidades credíveis, como MIN.SAUDE, SNS e SNS 24, com o intuito de induzir os destinatários a fornecerem informações pessoais e bancárias e de obtenção de vantagem financeira", alertam os SPMS.

Como funciona a fraude?

Segundo o Ministério da Saúde, as mensagens informam falsamente que foi instaurado um processo de execução fiscal por alegadas dívidas ao Estado.

Na SMS é apresentada uma referência bancária e é exigido que o pagamento seja efetuado, com caráter de urgência, no prazo de 48 horas.

O que deve fazer se receber esta mensagem?

As autoridades deixam um conselho claro:

• Não efetue qualquer pagamento.

• Não responda à mensagem.

• Não forneça dados pessoais ou bancários.

• Elimine a SMS e, caso tenha dúvidas, contacte o SNS 24 através dos canais oficiais.

Os SPMS recordam ainda que "os serviços do SNS 24 são gratuitos para todos os cidadãos" e não enviam mensagens a solicitar pagamentos relacionados com processos de execução fiscal.

Além deste esquema, têm sido detetadas outras SMS fraudulentas com ligações para falsos reembolsos, páginas de internet fraudulentas ou referências para pagamentos inexistentes.

"O Ministério da Saúde está em articulação com as entidades competentes", acrescenta o comunicado.

Perguntas frequentes que podem prevenir que seja vítima de fraude

O SNS 24 cobra pelos seus serviços?

Não. Os SPMS lembram que "os serviços do SNS 24 são gratuitos para todos os cidadãos".

O SNS 24 envia SMS para cobrar dívidas ao Estado?

Não. O Ministério da Saúde esclarece que o SNS 24 não envia mensagens a solicitar pagamentos relativos a execuções fiscais.

Este tipo de fraude é recente?

Não. Os alertas sobre esquemas que utilizam o nome do SNS têm sido frequentes. Desde abril de 2025, os SPMS divulgaram pelo menos seis avisos relacionados com campanhas fraudulentas semelhantes.