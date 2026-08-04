Reapreciação dos exames favorece alunos: 70% das provas revistas resultaram numa melhoria da nota

O Ministro da Educação, Fernando Alexandre, garante que o resultado das apreciações é semelhante ao dos anos anteriores

A maioria dos pedidos de reapreciação de exames já concluídos resultou na melhoria da nota obtida inicialmente na 1.ª fase dos exames nacionais do ensino secundário, faltando ainda reapreciar perto de metade dos mais de 20 mil pedidos.

“A esta hora, mais de 50% das reapreciações já estão concluídas”, revelou hoje o ministro da Educação, Ciência e Inovação, no final do debate sobre os exames nacionais na Comissão Permanente da Assembleia da República.

Fernando Alexandre adiantou que entre os mais de 10 mil pedidos concluídos, 70% resultaram numa melhoria da nota inicialmente atribuída, enquanto 20% pioraram e 10% mantiveram o resultado obtido na 1.ª fase, um padrão que o governante diz ser semelhante ao de anos anteriores.

Em resposta às críticas ao valor cobrado pelos pedidos de reapreciação (25 euros por prova), o ministro da Educação insistiu tratar-se de “uma taxa moderadora” e recordou que o montante será devolvido se a nota subir em resultado da reapreciação.

Fernando Alexandre garantiu ainda que, apesar dos problemas identificados no decorrer do processo de classificação dos exames nacionais do ensino secundário, nenhum aluno será prejudicado no acesso ao ensino superior.

“Não será (prejudicado), porque há mecanismos para tratar os casos que possam surgir este ano, e que todos os anos surgem. Todos os anos há problemas de desconformidades, mas que a sociedade portuguesa não conhecia”, explicou, acrescentando que os regulamentos atualmente em vigor já preveem, por exemplo, a possibilidade de um aluno alterar a candidatura ao ensino superior na sequência do resultado da reapreciação da prova.

Por isso, Fernando Alexandre considerou não existirem motivos para alterar o calendário da 1.ª fase do concurso nacional de acesso, cujas candidaturas terminam na quinta-feira, contando já com quase 48 mil inscritos, mais do que no mesmo período do ano passado.

Pela primeira vez este ano, os exames nacionais do ensino secundário foram avaliados em formato digital, mas o processo registou várias falhas técnicas durante a 1.ª fase, obrigando ao adiamento por alguns dias da divulgação das notas.

Apesar desse adiamento, as pautas só foram divulgadas na noite do dia previsto e muitos alunos tiveram de esperar mais alguns dias para saber os resultados.

Também a 2.ª fase dos exames nacionais começou mais tarde, tendo decorrido entre 21 a 24 de julho, com os principais problemas resolvidos, segundo o ministro da Educação, que informou hoje que 97% das respostas já foram classificadas.

As pautas da 2.ª fase deverão ser afixadas na sexta-feira, bem como os resultados dos mais de 20 mil pedidos de reapreciação das provas realizadas na 1.ª fase.

Apesar destes atrasos, o Ministério manteve os calendários de candidatura da 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que termina a 06 de agosto, mas criou uma época especial de exames, que irá decorrer entre 03 e 08 de setembro.