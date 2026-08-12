Rapto em Vila Franca de Xira: jovem é fechado na bagageira e espancado por alegada dívida. Dois homens detidos pela PJ

Os crimes remontam ao dia 23 de abril deste ano.

Dois homens foram detidos pela Polícia Judiciária em Vila Franca de Xira por fortes suspeitas dos crimes de rapto, ofensa à integridade física, roubo, detenção de arma proibidade e tráfico de estupefacientes.

Os crimes remontam ao dia 23 de abril deste ano. De acordo com o comunicado das autoridades, um jovem adulto terá sido abordado perto da sua casa. Foi perseguido e posteriormente fechado dentro da bagageira de uma viatura.

"Durante algum tempo foi mantida, manietada e repetidamente agredida, enquanto lhe era exigida quantia em dinheiro, por alegada dívida", relata a PJ. Os raptores terão agredido várias vezes a vítima, além de proferido diversas ameaças. Acabaram por o abandonar na zona de Samora Correia.

O jovem necessitou de assistência médica.

A PJ, em cooperação com a Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT), realizaram as diligências necessárias à identificação dos suspeitos, ambos com 22 anos. Na península de Setúbal, apreenderam equipamentos de comunicações e produto estupefaciente.

Os arguidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação adequadas, enquanto a investigação prossegue sob a direção do Ministério Público do DIAP de Santarém.