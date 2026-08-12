Rapto em Vila Franca de Xira: jovem é fechado na bagageira e espancado por alegada dívida. Dois homens detidos pela PJ

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Dois homens foram detidos pela Polícia Judiciária em Vila Franca de Xira por fortes suspeitas dos crimes de rapto, ofensa à integridade física, roubo, detenção de arma proibidade e tráfico de estupefacientes.
Os crimes remontam ao dia 23 de abril deste ano. De acordo com o comunicado das autoridades, um jovem adulto terá sido abordado perto da sua casa. Foi perseguido e posteriormente fechado dentro da bagageira de uma viatura.
"Durante algum tempo foi mantida, manietada e repetidamente agredida, enquanto lhe era exigida quantia em dinheiro, por alegada dívida", relata a PJ. Os raptores terão agredido várias vezes a vítima, além de proferido diversas ameaças. Acabaram por o abandonar na zona de Samora Correia.
O jovem necessitou de assistência médica.
A PJ, em cooperação com a Unidade Nacional Contraterrorismo (UNCT), realizaram as diligências necessárias à identificação dos suspeitos, ambos com 22 anos. Na península de Setúbal, apreenderam equipamentos de comunicações e produto estupefaciente.
Os arguidos serão presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação adequadas, enquanto a investigação prossegue sob a direção do Ministério Público do DIAP de Santarém.