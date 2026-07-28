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Rapaz de 17 anos detido por suspeita de violação de criança de 12 anos

'Namoro' de meses terminou em perseguição, arrombamento e agressão sexual. A PJ deteve o suspeito, de 17 anos, que já tinha antecedentes de comportamentos violentos em contexto escolar.
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A Polícia Judiciária deteve, na ilha de São Miguel, um jovem de 17 anos fortemente indiciado pela prática dos crimes de violação, violência doméstica e violação de domicílio, todos na forma agravada. A vítima é uma criança de 12 anos, com quem o suspeito mantinha uma relação amorosa. A detenção, fora de flagrante delito, foi realizada pelo Departamento de Investigação Criminal dos Açores.

Controlo obsessivo ao longo da relação

Segundo a PJ, ao longo da relação o suspeito adotou um comportamento de controlo obsessivo sobre a vítima, determinando a forma como esta se vestia e com quem se relacionava, submetendo-a à sua vontade mediante reiterados maus-tratos físicos e psicológicos.

Este comportamento conduziu ao fim da relação, decisão que o jovem não aceitou. Na sequência da rutura, passou a ameaçar e a perseguir a vítima.

Invasão de domicílio e agressão sexual

A conduta mais grave ocorreu quando o suspeito se deslocou à residência da vítima, arrombou a porta de entrada e dirigiu-se ao quarto da criança. Aí, recorrendo à violência, constrangeu-a à prática de atos sexuais de relevo, suscetíveis de integrar o crime de violação.

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Os factos foram denunciados pela escola frequentada pela vítima. O detido possui antecedentes por outros comportamentos violentos, nomeadamente em contexto escolar.

Medidas de coação aplicadas

O jovem foi presente a primeiro interrogatório judicial de arguido detido, tendo ficado sujeito às medidas de coação de proibição de se aproximar e de contactar com a vítima, bem como apresentações semanais no órgão de polícia criminal da área de residência.

O inquérito é titulado pelo DIAP da Comarca dos Açores.

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