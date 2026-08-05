Radares: Mais de 3,6 milhões de condutores multados por excesso de velocidade em dez anos

O sistema SINCRO registou mais de 3,6 milhões de infrações em 10 anos. O recorde de multas aconteceu em 2023 e, desde então, os casos têm vindo a diminuir. Apesar da eficácia dos radares, a ANSR alerta para o aumento geral de acidentes e mortes nas estradas este ano

Mais de 3,6 milhões de condutores foram apanhados em excesso de velocidade nos 10 anos dos radares geridos pela Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, mas as infrações estão a diminuir desde 2023, ano que registou o maior número.

Num balanço feito à agência Lusa sobre os 10 anos de funcionamento do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade (SINCRO), a Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR) avança que foram detetadas pelo SINCRO, em 10 anos, 3.611.645 infrações por excesso de velocidade e as multas bateram recordes em 2023, num total de 671.709.

Desde 2023 que as infrações têm vido a diminuir ligeiramente, tendo em 2024 totalizado 477.297, no ano seguinte 418.783 e até 01 de julho deste ano 163.951.

O segundo ano com o maior número de infrações detetados pela SINCRO foi 2018, quando se registaram 515.838 multas.

O SINCRO, que permite detetar automaticamente a infração por excesso de velocidade, foi criado em 2016 com a instalação progressiva dos atuais 123 Locais de Controlo de Velocidade (LCV), dos quais 100 de Velocidade instantânea (VI) e 23 de Velocidade Média (VM).

Todos os radares do Sistema Nacional de Controlo de Velocidade estão sempre sinalizados, segundo a ANSR, que prevê instalar “nos próximos tempos” 12 novos locais de controlo de velocidade média, que fiscalizam a velocidade média dos condutores através da medição do tempo que demora a percorrer uma determinada distância.

A ANSR dá ainda conta de que nos locais dos radares instalados em 2016 houve uma redução de 23% no número de acidentes com vítimas, uma redução de 71% de vítimas mortais, uma redução 38% de feridos graves e uma redução de 22% de feridos ligeiros.

Dados provisórios da ANSR indicam que os acidentes rodoviários e as vítimas mortais estão a aumentar este ano.

Segundo a ANSR, desde 01 de janeiro registaram-se 89.763 acidentes, mais seis mil do que em igual período do ano passado, que provocaram 285 mortos (mais 23), 1.728 feridos graves (mais 87) e 25.846 feridos ligeiros (menos 475).