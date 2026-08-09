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Quer ver o eclipse com o Atlântico como cenário? Farol do Cabo da Roca abre ao público

Se ficou sem bilhete para o Palácio Nacional da Pena, ainda há uma alternativa para assistir ao eclipse solar em Sintra. O Farol do Cabo da Roca vai abrir o terreiro ao público na quarta-feira, com entradas a cinco euros e óculos de proteção incluídos, para acompanhar o fenómeno com o Atlântico como cenário.
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O Farol do Cabo da Roca vai abrir o terreiro ao público quarta-feira para se observar o eclipse solar, oferecendo uma alternativa ao Palácio Nacional da Pena, cujos ingressos esgotaram, anunciou hoje a Parques de Sintra.

Além do Palácio Nacional da Pena, Sintra terá no Farol do Cabo da Roca “outro ponto privilegiado para acompanhar um dos fenómenos astronómicos mais aguardados dos últimos anos”, adianta a sociedade Parques de Sintra-Monte da Lua em comunicado.

Adianta que o espaço abrirá às 17:00 de quarta-feira e terá disponível “um bilhete especial” de cinco euros, que inclui óculos de proteção para a observação do Sol, permitindo observar “o eclipse no ponto mais ocidental da Europa Continental, com o Oceano Atlântico como horizonte”.

“Ao final da tarde, a passagem progressiva da Lua diante do Sol alterará a luz sobre a serra, a costa e o mar, criando novas cores e sombras à medida que o fenómeno se aproxima do seu ponto máximo”, salienta.

Em Sintra, o eclipse será observado como um eclipse parcial profundo. Terá início por volta das 18:39 e atingirá o seu máximo às 19:36, momento em que cerca de 95% do disco solar estará ocultado pela Lua. O fenómeno terminará aproximadamente às 20:29.

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A Parque de Sintra recomenda que, por se tratar de um eclipse parcial, os óculos de proteção deverão ser utilizados durante toda a observação direta, alertando que óculos de sol comuns ou filtros improvisados não oferecem proteção adequada.

Ressalva ainda que “a visibilidade do eclipse estará dependente das condições meteorológicas” e informa que a venda de bilhetes está disponível em: https://bilheteira.parquesdesintra.pt/info/cabo-da-roca-o-eclipse-no-fim-da-europa/1474/pt

Portugal vai poder assistir na quarta-feira, pela primeira vez desde 1912, a um eclipse total do Sol, mas só numa pequena zona do Parque Natural de Montesinho, em Bragança, onde o fenómeno terá a duração de 26 segundos.

No restante território nacional, o eclipse será parcial, variando a percentagem de ocultação do Sol entre 92% e 99% no continente e entre 74% e 77% nas Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira.

Além de Portugal, onde estão previstas sessões de observação um pouco por todo o país, este eclipse será visível, se as condições de observação do céu o permitirem, numa faixa que atravessa o Ártico, a Gronelândia, a Islândia e Espanha.

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O anterior eclipse total do Sol em Portugal ocorreu em 1912 e o próximo será só em 2144. 

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