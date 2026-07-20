Quer pagar menos renda? Estes são os 25 municípios mais baratos para arrendar casa em Portugal

Encontrar uma casa para arrendar a preços mais acessíveis continua a ser possível em vários pontos do país. Uma nova análise identifica os 25 municípios onde as rendas são mais baixas e mostra que Lisboa permanece muito destacada como o mercado mais caro.

Na sequência do ranking dos municípios mais baratos para comprar casa, divulgado recentemente pelo SOL, uma nova análise do Idealista revela agora quais são os concelhos onde é mais barato arrendar habitação. Castelo Branco lidera a lista, com um preço mediano de 7,4 euros por metro quadrado no segundo trimestre de 2026.

A completar o pódio surgem Bragança, com uma renda mediana de 7,5 euros por metro quadrado, e Viseu, com 7,7 euros por metro quadrado.

Há 15 municípios com rendas abaixo dos 10 euros por metro quadrado

O estudo revela que continuam a existir várias zonas do país onde o preço mediano do arrendamento permanece abaixo dos 10 euros por metro quadrado.

O top 5 fica completo com Santa Maria da Feira (8,1 euros/m²) e Barcelos (8,3 euros/m²).

Seguem-se Vila Nova de Famalicão (8,6 euros/m²), Figueira da Foz (9 euros/m²), Covilhã (9 euros/m²), Ovar (9,2 euros/m²), Leiria (9,3 euros/m²), Esposende (9,3 euros/m²), Tomar (9,6 euros/m²), Valongo (9,8 euros/m²), Santarém (9,8 euros/m²) e Alenquer (9,9 euros/m²).

A lista prossegue com Caldas da Rainha (10 euros/m²), Alcobaça (10,1 euros/m²), Braga (10,1 euros/m²), Viana do Castelo (10,2 euros/m²), Espinho (10,2 euros/m²), Vila do Conde (10,5 euros/m²), Lourinhã (10,5 euros/m²), Gondomar (10,5 euros/m²), Guimarães (10,8 euros/m²) e Ílhavo (10,9 euros/m²).

No total, 15 dos 25 municípios mais baratos apresentam rendas medianas inferiores a 10 euros por metro quadrado, mostrando que ainda existem alternativas mais acessíveis fora dos mercados de maior pressão.

Norte e Centro dominam a lista

Os distritos de Braga, Aveiro e Porto são os que concentram o maior número de municípios entre os 25 mais baratos para arrendar casa, evidenciando o peso do Norte e do Centro neste ranking.

Lisboa continua a liderar entre os municípios mais caros

No extremo oposto da tabela está Lisboa, onde o preço mediano do arrendamento atinge 21,8 euros por metro quadrado, quase três vezes mais do que em Castelo Branco.

Seguem-se Cascais (20,5 euros/m²), Sines (18,9 euros/m²), Loulé (18,1 euros/m²) e Oeiras (17,3 euros/m²), que completam a lista dos cinco municípios mais caros para arrendar casa em Portugal.

A análise do idealista tem por base os preços medianos anunciados durante o segundo trimestre de 2026.