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Quer pagar menos renda? Estes são os 25 municípios mais baratos para arrendar casa em Portugal

Encontrar uma casa para arrendar a preços mais acessíveis continua a ser possível em vários pontos do país. Uma nova análise identifica os 25 municípios onde as rendas são mais baixas e mostra que Lisboa permanece muito destacada como o mercado mais caro.
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Quer pagar menos renda? Estes são os 25 municípios mais baratos para arrendar casa em Portugal

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Sabugal lidera o ranking nacional dos concelhos mais acessíveis para comprar habitação, seguido por Penamacor e Pampilhosa da Serra. No extremo oposto estão Lisboa, Cascais e Grândola.
Os 25 municípios mais baratos para comprar casa em Portugal. Há três onde o metro quadrado custa menos de 500 euros

Na sequência do ranking dos municípios mais baratos para comprar casa, divulgado recentemente pelo SOL, uma nova análise do Idealista revela agora quais são os concelhos onde é mais barato arrendar habitação. Castelo Branco lidera a lista, com um preço mediano de 7,4 euros por metro quadrado no segundo trimestre de 2026.

A completar o pódio surgem Bragança, com uma renda mediana de 7,5 euros por metro quadrado, e Viseu, com 7,7 euros por metro quadrado.

Há 15 municípios com rendas abaixo dos 10 euros por metro quadrado

O estudo revela que continuam a existir várias zonas do país onde o preço mediano do arrendamento permanece abaixo dos 10 euros por metro quadrado.

O top 5 fica completo com Santa Maria da Feira (8,1 euros/m²) e Barcelos (8,3 euros/m²).

Seguem-se Vila Nova de Famalicão (8,6 euros/m²), Figueira da Foz (9 euros/m²), Covilhã (9 euros/m²), Ovar (9,2 euros/m²), Leiria (9,3 euros/m²), Esposende (9,3 euros/m²), Tomar (9,6 euros/m²), Valongo (9,8 euros/m²), Santarém (9,8 euros/m²) e Alenquer (9,9 euros/m²).

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A lista prossegue com Caldas da Rainha (10 euros/m²), Alcobaça (10,1 euros/m²), Braga (10,1 euros/m²), Viana do Castelo (10,2 euros/m²), Espinho (10,2 euros/m²), Vila do Conde (10,5 euros/m²), Lourinhã (10,5 euros/m²), Gondomar (10,5 euros/m²), Guimarães (10,8 euros/m²) e Ílhavo (10,9 euros/m²).

No total, 15 dos 25 municípios mais baratos apresentam rendas medianas inferiores a 10 euros por metro quadrado, mostrando que ainda existem alternativas mais acessíveis fora dos mercados de maior pressão.

Norte e Centro dominam a lista

Os distritos de Braga, Aveiro e Porto são os que concentram o maior número de municípios entre os 25 mais baratos para arrendar casa, evidenciando o peso do Norte e do Centro neste ranking.

Lisboa continua a liderar entre os municípios mais caros

No extremo oposto da tabela está Lisboa, onde o preço mediano do arrendamento atinge 21,8 euros por metro quadrado, quase três vezes mais do que em Castelo Branco.

Seguem-se Cascais (20,5 euros/m²), Sines (18,9 euros/m²), Loulé (18,1 euros/m²) e Oeiras (17,3 euros/m²), que completam a lista dos cinco municípios mais caros para arrendar casa em Portugal.

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A análise do idealista tem por base os preços medianos anunciados durante o segundo trimestre de 2026.

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