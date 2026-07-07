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"Quem perdeu a vida era gente de trabalho e isso custa muito": autarca de Sintra emociona-se perante a tragédia que matou duas pessoas em Agualva-Cacém

Em declarações aos jornalistas, Marco Almeida lamentou as duas perdas sofridas, os vários feridos e agradeceu às autoridades e às equipas de socorro.
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A tragédia que marcou a manhã desta terça-feira em Agualva-Cacém está a provocar forte comoção.

No local, o presidente da Câmara Municipal de Sintra, Marco Almeida, em declarações aos jornalistas, começa por lamentar as perdas sofridas e os vários feridos, e deixou, ainda, uma palavra de agradecimento à PSP de Sintra, ao INEM e aos bombeiros.

O autarca não conseguiu esconder a emoção ao falar das vítimas: "Quem perdeu a vida era gente de trabalho e isso custa muito", disse com voz trémula, segundo a CNN Portugal.

As declarações foram feitas junto ao local do acidente, onde o autarca acompanhou as operações de socorro e manifestou solidariedade para com as famílias afetadas.

Um autocarro da Carris Metropolitana perdeu o controlo junto a uma estação ferroviária, atropelando pessoas que se encontravam numa paragem. O acidente provocou duas vítimas mortais e deixou dezenas de feridos.

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