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Queda de tijolos junto ao Centro Comercial Colombo faz três feridos, incluindo uma criança

Tudo aconteceu ao início da tarde deste sábado, com o alerta dado ao Regimento  de Sapadores Bombeiros de Lisboa por volta das 13h00.
Redação
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Queda de tijolos junto ao Centro Comercial Colombo faz três feridos, incluindo uma criança
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Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

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Tudo aconteceu ao início da tarde deste sábado, com o alerta dado ao Regimento  de Sapadores Bombeiros de Lisboa por volta das 13h00.

As vítimas serão um casal, com 69 anos, e o neto, de 12, de acordo com o Correio da Manhã. A criança ficou com ferimentos superficiais no braços, pernas e queixo, tendo sido transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, por precaução. Os avós foram também levados para assistência médica.

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