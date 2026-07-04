Queda de tijolos junto ao Centro Comercial Colombo faz três feridos, incluindo uma criança

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Três pessoas ficaram feridas após a queda de tijolos de cimentos de uma estrutura para a via pública junto ao Centro Comercial Colombo.
Tudo aconteceu ao início da tarde deste sábado, com o alerta dado ao Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa por volta das 13h00.
As vítimas serão um casal, com 69 anos, e o neto, de 12, de acordo com o Correio da Manhã. A criança ficou com ferimentos superficiais no braços, pernas e queixo, tendo sido transportada para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, por precaução. Os avós foram também levados para assistência médica.