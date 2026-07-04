Queda de tijolos junto ao Centro Comercial Colombo faz três feridos, incluindo uma criança

Tudo aconteceu ao início da tarde deste sábado, com o alerta dado ao Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa por volta das 13h00.

Três pessoas ficaram feridas após a queda de tijolos de cimentos de uma estrutura para a via pública junto ao Centro Comercial Colombo.

Tudo aconteceu ao início da tarde deste sábado, com o alerta dado ao Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa por volta das 13h00.