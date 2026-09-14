Queda de avioneta em São Pedro do Sul deixa piloto ferido

O acidente aconteceu esta manhã, quando o piloto se preparava para a aterrar no aeródromo, e terá ficado sem motor. A vítima terá sido transportada para o Hospital de Viseu.

Uma avioneta caiu na manhã desta segunda-feira, no concelho de São Pedro do Sul, no distrito de Viseu. O único ocupante da aeronave, o piloto, de 34 anos, ficou ferido e foi encaminhado para o Hospital de Viseu.

O acidente aconteceu por volta das 10h00, segundo avança o Correio da Manhã, quando a aeronave se encontrava nas proximidades do aeródromo de Viseu.

Piloto terá tentado uma aterragem de emergência

Segundo as informações divulgadas após o acidente, o piloto terá perdido o motor quando se preparava para a aterrar no aeródromo.

Perante a situação, terá procurado realizar uma aterragem de emergência. A manobra, contudo, não terá sido concluída em segurança e a avioneta acabou por se despenhar.

O piloto foi assistido na sequência da queda e transportado para o Hospital de Viseu. Até ao momento não foram divulgados detalhes sobre o seu estado clínico.

As autoridades avançam com a investigação para apurar as causas do acidente.