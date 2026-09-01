Queda de árvore provoca vítima mortal nas Caldas da Rainha

O acidente aconteceu durante a manhã em Vale das Couvas. Apesar da intervenção dos meios de socorro, a vítima não resistiu aos ferimentos.

Um homem de 66 anos morreu esta terça-feira na sequência de um acidente ocorrido em Vale das Couvas, nas Caldas da Rainha.

O alerta foi dado durante a manhã, cerca das 9h10, segundo o Correio da Manhã e foram mobilizados para o local meios de emergência médica e forças de segurança. Apesar da intervenção das equipas de socorro, não foi possível salvar a vítima.

O acidente aconteceu numa zona de arvoredo onde o homem se encontrava a trabalhar, tendo sido atingido pela queda de uma árvore.

O socorro envolveu 18 operacionais, entre bombeiros e elementos da GNR. Foi também acionado um helicóptero do INEM.