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Queda de árvore provoca vítima mortal nas Caldas da Rainha

O acidente aconteceu durante a manhã em Vale das Couvas. Apesar da intervenção dos meios de socorro, a vítima não resistiu aos ferimentos.
Redação
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Queda de árvore provoca vítima mortal nas Caldas da Rainha

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Um homem de 66 anos morreu esta terça-feira na sequência de um acidente ocorrido em Vale das Couvas, nas Caldas da Rainha.

O alerta foi dado durante a manhã, cerca das 9h10, segundo o Correio da Manhã e foram mobilizados para o local meios de emergência médica e forças de segurança. Apesar da intervenção das equipas de socorro, não foi possível salvar a vítima.

O acidente aconteceu numa zona de arvoredo onde o homem se encontrava a trabalhar, tendo sido atingido pela queda de uma árvore.

O socorro envolveu 18 operacionais, entre bombeiros e elementos da GNR. Foi também acionado um helicóptero do INEM.

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