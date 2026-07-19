Queda de 100 metros de uma falésia na Zambujeira do Mar termina com desfecho inesperado: homem foi resgatado com vida

Após o resgate de helicóptero, o homem apresentava lesões nos braços e nas pernas e foi transportado para o hospital em estado grave.

Uma queda de cerca de 100 metros de uma falésia, na Zambujeira do Mar, concelho de Odemira, terminou este domingo com um desfecho pouco comum: o homem envolvido sobreviveu ao acidente e conseguiu ser retirado com vida por uma vasta operação de socorro.

Segundo o Correio da Manhã, o alerta foi dado durante a manhã, cerca das 08h13, mobilizando de imediato meios dos bombeiros de Odemira, a autoridade marítima do Instituto de Socorros a Náufragos, uma equipa da Viatura Médica do Hospital do Litoral Alentejano e GNR.

Helicóptero foi decisivo no resgate

A localização da vítima dificultou a intervenção das equipas de emergência, tornando indispensável o recurso a um helicóptero da Força Aérea.

"Só com a intervenção de um helicóptero da Força Aérea, com médico e enfermeiro a bordo, foi possível chegar junto do ferido", revelou fonte da Proteção Civil ao mesmo jornal.

Após o resgate, recebeu assistência médica ainda no local antes de ser transportado para uma unidade hospitalar.

O homem encontrava-se em estado grave, com lesões nas pernas e nos braços.