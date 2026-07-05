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Quatro pessoas, incluindo três crianças, salvas após se perderem numa trilha em Mondim de Basto

Os quatro estavam perdidos nas imediações de um famoso percurso pedestre naquela zona.
Redação
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Quatro pessoas, incluindo três crianças, salvas após se perderem numa trilha em Mondim de Basto
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Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

Três crianças e um adulto foram resgatados das Fisgas do Ermelo, em Mondim de Basto, onde estavam perdidas, ao final desta sexta-feira. Foram a colaboração entre drones e equipas de resgate no terreno que conseguiram salvar os quatro desaparecidos em menos de uma hora.

De acordo com o jornal O Minho, os quatro estavam perdidos nas imediações do famoso Percurso Pedestre PR3 Fisgas de Ermelo, que circunda as Cascatas do Rio Olo, as Fisgas de Ermelo, uma das cascatas mais altas de Portugal. 

O alerta foi emitido por volta das 17h40 de sexta-feira, ao Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Ave. No terreno, estiveram 10 operacionais apoiados por três veículos da corporação de Mondim de Basto, em colaboração com dois militares do Posto Territorial da Guarda Nacional Republicana de Mondim de Basto.

“O sucesso e a rapidez da operação deveram-se, em grande parte, à utilização estratégica de um drone de busca e salvamento da corporação, face à orografia complexa e sinuosa que caracteriza a zona das Fisgas de Ermelo, em Mondim de Basto”, explicou o comandante dos Bombeiros Voluntários de Mondim de Basto, Carlos Magalhães ao mesmo jornal. Menos de uma hora após o alerta, as vítimas foram encontradas.

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Após avaliação médica inicial, todos se encontravam bem e estáveis, não havendo necessidade de assistência médica.

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