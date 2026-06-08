Quatro mulheres tentaram passar controlo fronteiriço com documentos falsos. Foram detidas pela PSP no aeroporto de Lisboa

Três das quatro detidas já tinham sido detidas pelos mesmos crimes no passado mês de maio.

Quatro mulheres foram detidas pela PSP no aeroporto de Lisboa no domingo por crimes relacionados com a falsificação e contrafação de documentos.

Em comunicado, a PSP informa que as quatro detidas, com idades entre os 17 e os 25 anos, foram abordadas no aeroporto, no controlo fronteiriço. Três delas já tinham sido detidas pelos mesmos crimes no passado mês de maio.

As quatro mulheres "tentavam utilizar documentação alheia ou contrafeita para ultrapassar os mecanismos de controlo na fronteira", revela o comunicado, que explica ainda que uma das detenções aconteceu no terminal 1 do aeroporto Humberto Delgado, quando os responsáveis detetaram um documento contrafeito.

As restantes detenções aconteceram já na esquadra de controlo fronteiriço do aeroporto, "igualmente por suspeita da prática do crime de falsificação de documento".

As quatro detidas ficaram nas salas de retenção provisória da esquadra no aeroporto tendo sido posteriormente apresentadas à autoridade competente.