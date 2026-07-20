Quatro jovens ficam encurralados numa escarpa ao tentarem chegar a praia em Sintra e obrigam a operação de resgate

Um dos elementos do grupo caiu numa zona de difícil acesso e os restantes ficaram retidos ao tentar ajudá-lo. A operação mobilizou bombeiros, Polícia Marítima e um helicóptero da Força Aérea.

Quatro jovens, com idades entre os 20 e os 30 anos, foram resgatados na tarde deste domingo depois de terem ficado retidos numa escarpa junto à praia do Louriçal, na zona do Cabo da Roca, no concelho de Sintra.

O alerta foi dado cerca das 14h30, depois de um dos elementos do grupo ter caído numa zona de difícil acesso enquanto tentavam alcançar a praia. Os restantes jovens procuraram prestar auxílio ao amigo, mas acabaram também encurralados na arriba, sem conseguirem regressar em segurança.

A operação de socorro envolveu os Bombeiros Voluntários de Almoçageme, o Comando Local da Polícia Marítima de Cascais, elementos do projeto SeaWatch e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

Um dos jovens foi retirado do local pelos bombeiros, enquanto os outros três, incluindo um que apresentava uma lesão num braço, foram resgatados com recurso ao helicóptero da Força Aérea.

Após receberem assistência no local, os quatro jovens, de nacionalidade paquistanesa, não necessitaram de transporte para uma unidade hospitalar e abandonaram a zona pelos próprios meios.

As autoridades recordam que o acesso a praias através de arribas e zonas não sinalizadas pode representar um elevado risco, sobretudo em áreas de difícil acesso como a envolvente do Cabo da Roca.