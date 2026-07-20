segunda-feira, 20 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

Quatro jovens ficam encurralados numa escarpa ao tentarem chegar a praia em Sintra e obrigam a operação de resgate

Um dos elementos do grupo caiu numa zona de difícil acesso e os restantes ficaram retidos ao tentar ajudá-lo. A operação mobilizou bombeiros, Polícia Marítima e um helicóptero da Força Aérea.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Quatro jovens ficam encurralados numa escarpa ao tentarem chegar a praia em Sintra e obrigam a operação de resgate
António Pedro Santos

Europa aprova Wegovy em comprimido: novo medicamento para perda de peso chega em versão oral

Relacionados

Queda de 100 metros de uma falésia na Zambujeira do Mar termina com desfecho inesperado: homem foi resgatado com vida

Após o resgate de helicóptero, o homem apresentava lesões nos braços e nas pernas e foi transportado para o hospital em estado grave.
Queda de 100 metros de uma falésia na Zambujeira do Mar termina com desfecho inesperado: homem foi resgatado com vida

"Encontrámo-lo abraçado aos avós": membro da equipa de resgate relata como encontrou o corpo do menino soterrado após sismos na Venezuela

Guillermo Arana Leyton garante que houve pessoas que resistiram dez dias sob os destroços sem chegarem a ser resgatadas a tempo. O socorrista argentino admite ainda que o número de mortos pode vir a ultrapassar os 20 mil. "O odor dos corpos é avassalador", disse ainda.
"Encontrámo-lo abraçado aos avós": membro da equipa de resgate relata como encontrou o corpo do menino soterrado após sismos na Venezuela

Equipa portuguesa salva homem soterrado durante sete dias nos escombros da Venezuela

A operação de resgate, captada pelas várias emissoras televisivas no local, ocorreu com festejos da multidão que acompanhavam a situação de Henán.
Equipa portuguesa salva homem soterrado durante sete dias nos escombros da Venezuela

Quatro jovens, com idades entre os 20 e os 30 anos, foram resgatados na tarde deste domingo depois de terem ficado retidos numa escarpa junto à praia do Louriçal, na zona do Cabo da Roca, no concelho de Sintra.

O alerta foi dado cerca das 14h30, depois de um dos elementos do grupo ter caído numa zona de difícil acesso enquanto tentavam alcançar a praia. Os restantes jovens procuraram prestar auxílio ao amigo, mas acabaram também encurralados na arriba, sem conseguirem regressar em segurança.

A operação de socorro envolveu os Bombeiros Voluntários de Almoçageme, o Comando Local da Polícia Marítima de Cascais, elementos do projeto SeaWatch e uma aeronave da Força Aérea Portuguesa.

Um dos jovens foi retirado do local pelos bombeiros, enquanto os outros três, incluindo um que apresentava uma lesão num braço, foram resgatados com recurso ao helicóptero da Força Aérea.

Após receberem assistência no local, os quatro jovens, de nacionalidade paquistanesa, não necessitaram de transporte para uma unidade hospitalar e abandonaram a zona pelos próprios meios.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As autoridades recordam que o acesso a praias através de arribas e zonas não sinalizadas pode representar um elevado risco, sobretudo em áreas de difícil acesso como a envolvente do Cabo da Roca.

Temas

Sintra
Cabo da Roca
Operação de Resgate
AMN
Força Aérea

Leia também

Ensino Superior 2026: candidaturas abrem hoje após polémica com exames nacionais. Saiba o que muda para os alunos

Começa esta segunda-feira a primeira fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior. Depois dos atrasos na divulgação das notas dos exames nacionais, o Governo garante que nenhum aluno será prejudicado e quem pedir reapreciação poderá ainda alterar a candidatura.
Ensino Superior 2026: candidaturas abrem hoje após polémica com exames nacionais. Saiba o que muda para os alunos

Quatro jovens ficam encurralados numa escarpa ao tentarem chegar a praia em Sintra e obrigam a operação de resgate

Um dos elementos do grupo caiu numa zona de difícil acesso e os restantes ficaram retidos ao tentar ajudá-lo. A operação mobilizou bombeiros, Polícia Marítima e um helicóptero da Força Aérea.
Quatro jovens ficam encurralados numa escarpa ao tentarem chegar a praia em Sintra e obrigam a operação de resgate

D. José Miguel Pereira: “Quando um filho diz querer ir para o seminário, costuma receber oposição”

‘Lançou’ a maioria dos novos padres enquanto reitor do Seminário dos Olivais. Agora, D. José Miguel Pereira, bispo da Guarda, fala dos desafios da Igreja e da sociedade em geral. ‘É preciso que o respeito pelo islão não seja em contraponto com um silenciamento das expressões religiosas e civilizacionais de matriz judeo-cristã’.
D. José Miguel Pereira: “Quando um filho diz querer ir para o seminário, costuma receber oposição”

Mais vistos

Destaques