Quatro detidos no aeroporto do Porto por documentos falsos e arma proibida

Detidos eram do Brasil, Albânia e França. Foram todos interceptados no controlo das partidas nos últimos três dias.

A PSP deteve, entre sexta-feira e domingo, quatro pessoas durante o controlo fronteiriço no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, por uso de documento falsos e posse de arma proibida, anunciou hoje a força policial.

Segundo a PSP, uma mulher natural do Brasil, de 39 anos, e um homem natural da Albânia, de 32, foram detidos durante o controlo nas partidas, respetivamente na sexta-feira e no domingo, por apresentarem documentos falsos, incluindo, no caso da primeira, um Cartão de Cidadão português.

Já os detidos por posse de arma proibida foram dois homens naturais de França e de Angola, de 22 e 38 anos, igualmente intercetados nas partidas, respetivamente no sábado e no domingo.

Nestes dois últimos casos, a PSP foi chamada depois de as armas terem sido detetadas "no âmbito do controlo e rastreio de segurança".

Os quatro detidos vão ser apresentados "à autoridade judiciária competente" para que o processo seja remetido para investigação ou julgamento.