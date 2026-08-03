Quase 48 mil alunos já concorreram ao ensino superior e candidaturas superam ritmo de 2025

Quase 48 mil estudantes apresentaram candidatura à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público até domingo. A quatro dias do fim do prazo, o número já supera o registado no mesmo período do ano passado, apesar dos atrasos provocados pelas falhas nos exames nacionais

Quase 48 mil estudantes já concorreram à 1.ª fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior público, um número que, a quatro dias do encerramento do prazo, já ultrapassa o registado no mesmo período de 2025.

De acordo com os dados publicados pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), até domingo tinham sido submetidas 47.960 candidaturas, mais 164 do que nos primeiros 14 dias do concurso do ano passado.

Em 2025, o concurso decorreu durante 15 dias e terminou com 49.595 candidatos. Este ano, o período de candidaturas prolonga-se por 18 dias, terminando a 6 de agosto, o que torna expectável que o número final ultrapasse o registado na edição anterior.

Arranque condicionado pelas falhas nos exames

O início do processo ficou marcado por um ritmo invulgarmente baixo. No primeiro dia do concurso, apenas 304 estudantes tinham apresentado candidatura, um contraste significativo com os cerca de 10 mil candidatos registados no primeiro dia de 2025.

A quebra inicial foi atribuída à incerteza de muitos alunos relativamente às classificações da primeira fase dos exames nacionais, após os problemas técnicos registados no novo sistema de correção digital.

Pela primeira vez, cerca de 300 mil exames do ensino secundário foram classificados em formato digital. O processo enfrentou várias falhas técnicas, obrigando o Ministério da Educação a adiar a divulgação das notas da primeira fase.

Os resultados, inicialmente previstos para meados de julho, só foram divulgados a 17 de julho e, em muitas escolas, apenas ao final do dia, levando alguns alunos a aguardarem mais tempo pelas classificações.

Também a segunda fase dos exames sofreu alterações no calendário, decorrendo entre 21 e 24 de julho.

Apesar dos constrangimentos, o Ministério da Educação manteve inalterado o calendário da primeira fase do concurso nacional de acesso ao ensino superior, que termina a 6 de agosto, e criou uma época especial de exames entre 3 e 8 de setembro. A segunda fase das candidaturas ao ensino superior decorrerá entre 24 de agosto e 22 de setembro.