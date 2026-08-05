Quase 100 portugueses sofrem lesões na coluna em acidentes de mergulho por ano

A SPPCV lançou a campanha “Há saltos que podem mudar a tua vida!” para alertar para os riscos de mergulhos mal calculados no verão. Estes acidentes causam cerca de 100 lesões anuais na coluna, com risco de tetraplegia ou morte

Cerca de 100 portugueses sofrem todos os anos lesões na coluna vertebral associadas a acidentes de mergulho, alertam especialistas, que lançam esta quarta-feira uma campanha nacional para prevenir consequências permanentes, como paralisia das pernas, tetraplegia ou morte.

“Há saltos que podem mudar a tua vida!” é o nome da a campanha de consciencialização promovida pela Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral (SPPCV), que visa alertar a população, em especial os mais jovens, para as consequências dos “mergulhos mal calculados”.

Os médicos salientam em comunicado que o número de acidentes relacionados com mergulhos tende a aumentar durante os meses de verão: “Entre maio e setembro, a maior afluência a praias e piscinas torna essencial reforçar os cuidados e consciencializar a população para os perigos de mergulhar em locais desconhecidos ou em águas de pouca profundidade”.

“As lesões da coluna vertebral causadas por mergulhos podem ter consequências permanentes e devastadoras. Um único mergulho mal calculado pode resultar na paralisia das pernas (paraplegia), dos quatro membros (tetraplegia) ou, nos casos mais graves, na morte, quando a fratura ocorre no segmento mais superior da coluna”, salienta o presidente da SPPCV e ortopedista, Nelson Carvalho.

O ortopedista sublinha que estas situações constituem “verdadeiras emergências médicas” e exigem frequentemente intervenção cirúrgica urgente.

“Mesmo quando a dor é o único sintoma, a avaliação médica imediata é indispensável", avisa Nelson Carvalho.

A campanha deixa várias recomendações, como verificar sempre a profundidade antes de mergulhar, evitar zonas rasas ou com obstáculos, respeitar a sinalização e permanecer nas áreas supervisionadas.

Os especialistas aconselham ainda a nunca mergulhar sob o efeito do álcool, não correr em redor da piscina e entrar no mar sempre a andar, nunca de cabeça.

A Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral sublinha ainda a importância de saber agir perante um acidente.

“Em caso de suspeita de lesão na coluna, deve ligar-se imediatamente para o 112 e aguardar a chegada de socorro sem mover a vítima. Qualquer movimento pode agravar irreversivelmente a lesão. As instruções do operador do INEM devem ser seguidas até à chegada de ajuda”, salienta.

A campanha “Há saltos que podem mudar a tua vida!” estará presente nas redes sociais da SPPCV e nos suportes de comunicação das autarquias e entidades responsáveis pela supervisão de praias e piscinas durante a época balnear.