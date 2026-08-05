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Quase 100 portugueses sofrem lesões na coluna em acidentes de mergulho por ano

A SPPCV lançou a campanha “Há saltos que podem mudar a tua vida!” para alertar para os riscos de mergulhos mal calculados no verão. Estes acidentes causam cerca de 100 lesões anuais na coluna, com risco de tetraplegia ou morte
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Quase 100 portugueses sofrem lesões na coluna em acidentes de mergulho por ano

Jovem de 20 anos ataca o pai com um canivete na A23 durante viagem de férias e deixa-o em risco de vida

Cerca de 100 portugueses sofrem todos os anos lesões na coluna vertebral associadas a acidentes de mergulho, alertam especialistas, que lançam esta quarta-feira uma campanha nacional para prevenir consequências permanentes, como paralisia das pernas, tetraplegia ou morte.

“Há saltos que podem mudar a tua vida!” é o nome da a campanha de consciencialização promovida pela Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral (SPPCV), que visa alertar a população, em especial os mais jovens, para as consequências dos “mergulhos mal calculados”.

Os médicos salientam em comunicado que o número de acidentes relacionados com mergulhos tende a aumentar durante os meses de verão: “Entre maio e setembro, a maior afluência a praias e piscinas torna essencial reforçar os cuidados e consciencializar a população para os perigos de mergulhar em locais desconhecidos ou em águas de pouca profundidade”.

“As lesões da coluna vertebral causadas por mergulhos podem ter consequências permanentes e devastadoras. Um único mergulho mal calculado pode resultar na paralisia das pernas (paraplegia), dos quatro membros (tetraplegia) ou, nos casos mais graves, na morte, quando a fratura ocorre no segmento mais superior da coluna”, salienta o presidente da SPPCV e ortopedista, Nelson Carvalho.

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O ortopedista sublinha que estas situações constituem “verdadeiras emergências médicas” e exigem frequentemente intervenção cirúrgica urgente.

“Mesmo quando a dor é o único sintoma, a avaliação médica imediata é indispensável", avisa Nelson Carvalho.

A campanha deixa várias recomendações, como verificar sempre a profundidade antes de mergulhar, evitar zonas rasas ou com obstáculos, respeitar a sinalização e permanecer nas áreas supervisionadas.

Os especialistas aconselham ainda a nunca mergulhar sob o efeito do álcool, não correr em redor da piscina e entrar no mar sempre a andar, nunca de cabeça.

A Sociedade Portuguesa de Patologia da Coluna Vertebral sublinha ainda a importância de saber agir perante um acidente.

“Em caso de suspeita de lesão na coluna, deve ligar-se imediatamente para o 112 e aguardar a chegada de socorro sem mover a vítima. Qualquer movimento pode agravar irreversivelmente a lesão. As instruções do operador do INEM devem ser seguidas até à chegada de ajuda”, salienta.

A campanha “Há saltos que podem mudar a tua vida!” estará presente nas redes sociais da SPPCV e nos suportes de comunicação das autarquias e entidades responsáveis pela supervisão de praias e piscinas durante a época balnear.

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