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Qual o melhor momento para pedir a reforma? Nova funcionalidade do simulador da Segurança Social dá-lhe a resposta correta

O simulador de pensões foi atualizado e passa a comparar automaticamente vários cenários de reforma em simultâneo, incluindo pensão antecipada, na idade pessoal e na idade legal.
Redação
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Qual o melhor momento para pedir a reforma? Nova funcionalidade do simulador da Segurança Social dá-lhe a resposta correta

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Sabe quando deve pedir a reforma para receber o valor mais justo? A resposta pode agora estar a um clique de distância. O Simulador de Pensões da Segurança Social foi atualizado com uma nova funcionalidade que compara automaticamente diferentes cenários e regimes contributivos, sem que precise de repetir o processo para cada hipótese.

A atualização é especialmente útil para quem tem uma carreira contributiva mista, ou seja, com períodos de trabalho registados em mais do que um regime de proteção social.

O que mudou no simulador de pensões?

A principal novidade está na análise comparativa automática. Até agora, quem queria comparar cenários de reforma tinha de realizar várias simulações separadas. Com a nova versão, o sistema apresenta em simultâneo três possibilidades:

  • Pensão Antecipada: o valor estimado caso opte por reformar-se antes da idade legal;

  • Pensão na Idade Pessoal: um cálculo adaptado ao historial contributivo específico de cada utilizador;

  • Pensão na Idade Legal: o valor previsto para a idade de reforma atualmente em vigor.

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Sempre que atualizar as remunerações estimadas, o simulador recalcula automaticamente os três cenários, eliminando passos redundantes.

E quem trabalhou noutros regimes além da Segurança Social?

Essa é precisamente uma das lacunas que a atualização resolve. A nova versão do simulador manual permite introduzir períodos de trabalho cumpridos noutros regimes de proteção social, garantindo uma estimativa mais fiel à carreira real de cada cidadão. Quem tem anos de descontos no regime de proteção social de outro país, por exemplo, pode agora incluir esses períodos no cálculo.

Como aceder ao simulador atualizado?

O acesso é feito através do Portal da Segurança Social, após autenticação. Dentro da área pessoal, deve seguir o caminho: Menu Simuladores > Simulador de Pensões.

A Segurança Social enquadra esta atualização como parte do seu compromisso em disponibilizar ferramentas que promovam, nas suas palavras, "decisões informadas" e que devolvam "total controlo ao cidadão sobre a sua vida ativa e futura reforma".

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