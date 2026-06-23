Pulseira em homenagem a Diogo Jota disponível para adeptos para ajudar na luta contra o cancro

O símbolo criado para acompanhar a Seleção Nacional no Mundial 2026 vai chegar aos adeptos. Réplicas da pulseira usada pelos jogadores serão vendidas por um euro e parte da receita reverte para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

A pulseira que a Seleção Nacional vai usar em homenagem a Diogo Jota durante o Mundial 2026 vai ganhar uma nova dimensão solidária. O adereço criado para recordar o futebolista português passa agora a estar associado à luta contra o cancro, permitindo aos adeptos apoiar uma causa através da sua compra.

A iniciativa foi anunciada esta terça-feira pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e envolve a Fundação FPF, a Missão Continente e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, com o objetivo de angariar fundos para a Liga Portuguesa Contra o Cancro.

As réplicas da pulseira vão estar disponíveis nas lojas Continente. Cada unidade terá um custo de um euro, sendo que 50 cêntimos de cada venda serão entregues à Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Um símbolo com o nome de Diogo Jota e dos convocados

A pulseira entregue pelo primeiro-ministro Luís Montenegro aos jogadores da Seleção Nacional foi criada com as cores da bandeira portuguesa e inclui os nomes dos 27 convocados por Roberto Martínez para o Mundial 2026.

Entre os nomes presentes está também o de Diogo Jota, numa homenagem ao internacional português que morreu em julho de 2025, aos 28 anos, num acidente de viação em Espanha, juntamente com o irmão André Silva, de 25 anos.

Segundo revelou Vitinha, a pulseira será usada pelos jogadores portugueses durante a competição, que decorre entre 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, México e Canadá.

Fãs podem apoiar a Seleção e uma causa solidária

A FPF explica que as "réplicas exatas" do adereço permitirão aos adeptos usar o mesmo símbolo que acompanha os jogadores durante o Mundial.

"A ideia deste projeto solidário (...) foi proposta pelo primeiro-ministro, e dará a todos os fãs da seleção nacional a oportunidade de apoiar Portugal de forma simbólica, partilhando o mesmo adereço usado pelos atletas, enquanto contribuem para a difícil luta contra o cancro", afirmou a federação.

A pulseira junta assim a memória de Diogo Jota ao apoio a uma causa social, permitindo transformar uma homenagem ao futebolista num gesto de solidariedade.