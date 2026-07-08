Onda de furtos na Praia da Rocha: PSP suspeita de ligação com máfia colombiana

Foram apresentadas mais de 50 queixas às autoridades no Algarve após uma onda de furtos na zona de diversão noturna, em Portimão.

Há uma possível relação entre uma onda de furtos de telemóveis na Praia da Rocha, em Portimão, e uma máfia colombiana, que levou a várias queixas no festival “Rock in Rio” e à detenção de quatro pessoas.

De acordo com o Correio da Manhã , foram apresentadas mais de 50 queixas às autoridades no Algarve após uma onda de furtos na zona de diversão noturna, em Portimão.

O que leva as autoridades a associar os dois casos são as semelhanças na forma de atuação: na Praia da Rocha, os responsáveis pelos furtos foram atraídos por um evento com dezenas de milhares de espectadores.

A forma de atuação é relatada pelos alvos de forma semelhante: foram vítimas de “encontrões” e só depois se aperceberam que tinham sido roubadas. Os bens roubados são, em ambos os casos, telemóveis.

Após o assalto, os telemóveis são de imediato desligados e envolvidos em papel de alumínio e os cartões “Sim” retirados.

A PSP aponta, por isso, para uma ligação com uma máfia colombiana, sediada em Espanha, que se dedica a este tipo de crimes.

O inquérito prossegue a cargo de investigadores criminais da PSP, que exploram agora se o produto dos furtos, avaliado em cerca de 50 mil euros, foi retirado do local numa viatura, tal como aconteceu no 'Rock in Rio', em Lisboa.