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Onda de furtos na Praia da Rocha: PSP suspeita de ligação com máfia colombiana

Foram apresentadas mais de 50 queixas às autoridades no Algarve após uma onda de furtos na zona de diversão noturna, em Portimão. 
Redação
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Onda de furtos na Praia da Rocha: PSP suspeita de ligação com máfia colombiana
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Há uma possível relação entre uma onda de furtos de telemóveis na Praia da Rocha, em Portimão, e uma máfia colombiana, que levou a várias queixas no festival “Rock in Rio” e à detenção de quatro pessoas. 

De acordo com o Correio da Manhã, foram apresentadas mais de 50 queixas às autoridades no Algarve após uma onda de furtos na zona de diversão noturna, em Portimão. 

O que leva as autoridades a associar os dois casos são as semelhanças na forma de atuação: na Praia da Rocha, os responsáveis pelos furtos foram atraídos por um evento com dezenas de milhares de espectadores.

A forma de atuação é relatada pelos alvos de forma semelhante: foram vítimas de “encontrões” e só depois se aperceberam que tinham sido roubadas. Os bens roubados são, em ambos os casos, telemóveis. 

Após o assalto, os telemóveis são de imediato desligados e envolvidos em papel de alumínio e os cartões “Sim” retirados. 

A PSP aponta, por isso, para uma ligação com uma máfia colombiana, sediada em Espanha, que se dedica a este tipo de crimes.

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O inquérito prossegue a cargo de investigadores criminais da PSP, que exploram agora se o produto dos furtos, avaliado em cerca de 50 mil euros, foi retirado do local numa viatura, tal como aconteceu no 'Rock in Rio', em Lisboa. 

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