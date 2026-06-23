segunda-feira, 06 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Mundial 2026 Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

PSP já identificou grupo que ameaçou funcionários de restaurante com uma arma no Parque das Nações

Neste momento, a PSP está em coordenação com o Ministério Público para, quando recolher provas suficientes, emitir mandados de detenção dos suspeitos.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
PSP já identificou grupo que ameaçou funcionários de restaurante com uma arma no Parque das Nações
Dreamstime

Criança esteve 40 minutos a tentar afogar um cão bebé em Lisboa. Episódio foi gravado em vídeo

Relacionados

Discussão em restaurante termina com ameaças com arma e funcionários agredidos no Parque das Nações

A discussão terá começado pelo impedimento de usufruir da esplanada enquanto o restaurante estivesse fechado.
Discussão em restaurante termina com ameaças com arma e funcionários agredidos no Parque das Nações

A PSP já identificou o grupo de seis pessoas que foi filmado a agredir e ameaçar os funcionários de um restaurante no Parque das Nações, em Lisboa, após estes terem informado que não poderiam usufruir da esplanada enquanto o estabelecimento estivesse encerrado.

De acordo com a informação revelada pelo Correio da Manhã, o grupo é proveniente do bairro social Alfredo Bensaúde, nos Olivais, em Lisboa.

Os vídeos partilhados nas redes sociais, a análise das câmaras de videovigilância e a recolha de testemunhos permitiram que a Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa identificasse todos os envolvidos. O mesmo jornal dá conta de que um dos envolvidos já tem antecedentes com uso de armas de fogo.

Neste momento, a PSP está em coordenação com o Ministério Público para, quando recolher provas suficientes, emitir mandados de detenção dos suspeitos. Em causa estão crimes de ameaças, posse de arma ilegal e ofensas à integridade física.

Temas

Parque das Nações
Incidente restaurante
Lisboa

Leia também

Criança de dois anos em estado grave após queda de varanda com seis metros de altura em Santa Comba Dão

A criança foi helitransportada para o Hospital de Coimbra depois de sofrer uma queda de cerca de seis metros. O acidente mobilizou bombeiros, GNR, INEM e um meio aéreo.
Criança de dois anos em estado grave após queda de varanda com seis metros de altura em Santa Comba Dão

Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Portugal tem atualmente 85 pessoas presas pelo crime de incêndio florestal e outras 20 sujeitas a vigilância eletrónica durante os meses de maior risco de fogo. Os dados são divulgados numa altura em que a área ardida já ultrapassa os 30 mil hectares em 2026
Há 85 presos por incêndio florestal em Portugal. Outros 20 estão com pulseira eletrónica

Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

A onda de calor fez disparar o consumo de eletricidade em Portugal para novos máximos históricos de verão. Segundo a REN, foram batidos recordes tanto no consumo diário como na procura instantânea, refletindo o impacto das temperaturas elevadas
Onda de calor leva consumo de eletricidade a máximos históricos de verão em Portugal

Mais vistos

Destaques