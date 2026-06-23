PSP já identificou grupo que ameaçou funcionários de restaurante com uma arma no Parque das Nações

Neste momento, a PSP está em coordenação com o Ministério Público para, quando recolher provas suficientes, emitir mandados de detenção dos suspeitos.

A PSP já identificou o grupo de seis pessoas que foi filmado a agredir e ameaçar os funcionários de um restaurante no Parque das Nações, em Lisboa, após estes terem informado que não poderiam usufruir da esplanada enquanto o estabelecimento estivesse encerrado.

De acordo com a informação revelada pelo Correio da Manhã , o grupo é proveniente do bairro social Alfredo Bensaúde, nos Olivais, em Lisboa.

Os vídeos partilhados nas redes sociais, a análise das câmaras de videovigilância e a recolha de testemunhos permitiram que a Divisão de Investigação Criminal da PSP de Lisboa identificasse todos os envolvidos. O mesmo jornal dá conta de que um dos envolvidos já tem antecedentes com uso de armas de fogo.

Neste momento, a PSP está em coordenação com o Ministério Público para, quando recolher provas suficientes, emitir mandados de detenção dos suspeitos. Em causa estão crimes de ameaças, posse de arma ilegal e ofensas à integridade física.