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PSP investiga homem filmado de trotinete em contramão na Ponte 25 de Abril

Vídeo começou a circular nas redes sociais esta semana e mostra o condutor a avançar no sentido contrário ao trânsito. A polícia procura agora esclarecer as circunstâncias da ocorrência.
Redação
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PSP investiga homem filmado de trotinete em contramão na Ponte 25 de Abril

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Um homem foi filmado a circular de trotinete elétrica em contramão na Ponte 25 de Abril, num episódio que está a ser investigado pela Polícia de Segurança Pública (PSP), segundo o Correio da Manhã.

O vídeo começou a circular nas redes sociais pelo menos desde segunda-feira e mostra o condutor a deslocar-se pelo tabuleiro da ponte durante a madrugada. Nas imagens, o homem segue no sentido Norte-Sul, ou seja, de Almada em direção a Lisboa, enquanto o trânsito circula no sentido contrário.

Num dos momentos captados, o condutor olha para a pessoa que está a fazer a gravação e chega a esboçar um sorriso. O comportamento chamou a atenção nas redes sociais, onde o vídeo rapidamente começou a ser partilhado.

A situação está agora nas mãos da Divisão de Trânsito da PSP de Lisboa, que procura esclarecer as circunstâncias em que ocorreu a circulação e identificar o responsável.

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