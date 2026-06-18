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PSP investiga desaparecimento de adolescente de 13 anos no Seixal

A PSP está a investigar o caso e a realizar todas as diligências necessárias à identificação do paradeiro da jovem.
Redação
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Uma jovem de 13 anos está desaparecida desde as 14h00 de quarta-feira. A mãe da menor participou o desaparecimento na PSP do Seixal às 22h00 de quarta-feira após não ter conseguido contactar a filha e esta não estar em casa às 18h00, quando chegou do trabalho.

A progenitora contou ao Correio da Manhã que a última vez que falou com a filha foi ao início da tarde de quinta-feira, pedindo-lhe o número de uma amiga. Depois disso, não conseguiu voltar a contactá-la.

Também os amigos não têm informação sobre a localização da menina.

A PSP está a investigar o caso e a realizar todas as diligências necessárias à identificação do paradeiro da jovem.

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Polícia de Segurança Pública
Caso desaparecimento

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