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PSP impede alegado caso de tráfico humano no Aeroporto de Lisboa: menina de 12 anos ia ser entregue para casar

A criança viajava com documentação falsa e seria alegadamente entregue em França para casar, como forma de saldar uma dívida da família.
SOL/Lusa
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PSP impede alegado caso de tráfico humano no Aeroporto de Lisboa: menina de 12 anos ia ser entregue para casar

Menino de oito anos resgatado do 21.º andar

A PSP deteve no sábado, no aeroporto de Lisboa, uma mulher que acompanhava uma criança de 12 anos, que não era sua filha, e que disse que ia ser entregue a um homem em França para casar.

Em comunicado enviado hoje, a PSP explicou que a mulher detida tem 45 anos e chegou a Portugal, proveniente de Dakar, acompanhada por uma criança de 12 anos de quem disse, inicialmente, ser mãe. 

Durante o controlo fronteiriço feito na zona das chegadas do aeroporto Humberto Delgado, “foram verificadas incongruências na documentação apresentada, numa alegada relação familiar e nas explicações prestadas”, lê-se no comunicado, acrescentando ainda que foi feita uma análise mais aprofundada da informação com a ajuda da guarda de fronteira da Frontex. 

Essa análise permitiu concluir que a criança de 12 não era filha da mulher que a acompanhava e que a menor utilizava documentos pertencentes a outra pessoa. 

A menor foi entrevistada “em ambiente protegido”, referiu a PSP, tendo explicado a esta polícia que foi entregue à mulher agora detida pelos pais, que não tem qualquer relação com ela e revelou ainda que o objetivo seria ser transportada para França para ser entregue a um homem “a quem teria sido prometida em casamento com o objetivo de liquidar uma dívida familiar”. 

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A mulher que acabou por ser detida - encontra-se neste momento em prisão preventiva e é arguida por suspeitas de tráfico de pessoas - disse ter recebido dinheiro para transportar e entregar a criança.

Segundo a PSP, “a criança manifestou receio de regressar ao país de origem ou de voltar a ser entregue aos seus progenitores, por temer ser novamente utilizada como forma de pagamento de dívidas” e, por isso, “foram acionados os mecanismos previstos na legislação de proteção de crianças e jovens em perigo”. 

A intervenção das Equipas Multidisciplinares Especializadas para Assistência a Vítimas de Tráfico foi também acionada para ser feita a respetiva avaliação e acompanhamento da criança.

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