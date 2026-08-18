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PSP foi cinco vezes à casa do jovem de 15 anos que confessou ter matado a mãe em Algés antes da tragédia

A queixa relacionada com uma ocorrência entre o jovem e a mãe chegou há cerca de dois meses.
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PSP foi cinco vezes à casa do jovem de 15 anos que confessou ter matado a mãe em Algés antes da tragédia
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As novas atualizações sobre o caso do jovem de 15 anos que confessou ter matado a mãe em Algés dão conta de que a Polícia de Segurança Pública (PSP) se dirigiu à casa da família cinco vezes antes do desfecho trágico. A primeira foi em abril do ano passado. 

O motivo esteve maioritariamente relacionado com suspeitas de violência doméstica entre o casal. No entanto, houve também queixas de agressões do adolescente ao pai, atualmente preso após agredir gravemente a mulher de 33 anos em outubro. 

A queixa relacionada com uma ocorrência entre o jovem e a mãe chegou há cerca de dois meses. A PSP elaborou uma participação sobre os alegados comportamentos ilícitos e abriu um novo processo ao abrigo da Lei Tutelar Educativa, na sequência de suspeitas de que o menor terá insultado e agredido a mãe. 

Recorde-se que o jovem de 15 anos confessou ter matado a mãe através de uma manobra “mata-leão”. Vídeos mostram alegadas agressões da mãe à sua filha de quatro anos, mas também uma outra ocasião, poucos dias antes do homicídio, em que o jovem já teria tentado asfixiar a mãe em frente à irmã.

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Por ter 15 anos é inimputável criminalmente. A lei prevê, no máximo, três anos de internamento num centro educativo, até atingir a maioridade. Após o primeiro interrogatório judicial, o tribunal decretou que o jovem deverá, pelo menos, ficar três meses num centro educativo em regime fechado. A medida tem a duração de três meses e será revista ao fim de dois meses.

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