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PSP e GNR vão receber 17 mil novos rádios SIRESP em investimento de 10,7 milhões de euros

Governo aprovou a compra de cerca de 17 mil rádios portáteis TETRA para reforçar as comunicações operacionais da PSP e da GNR. Equipamentos deverão começar a ser entregues no último trimestre do ano
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PSP e GNR vão receber 17 mil novos rádios SIRESP em investimento de 10,7 milhões de euros

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A PSP e a GNR vão receber cerca de 17 mil novos rádios portáteis para utilização na rede SIRESP, no âmbito de um investimento de aproximadamente 10,7 milhões de euros autorizado pelo Governo. O objetivo é substituir equipamentos desgastados e garantir a fiabilidade das comunicações de emergência e segurança.

A autorização consta de uma resolução do Conselho de Ministros publicada esta sexta-feira em Diário da República, que permite à Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI) realizar a despesa necessária para a aquisição dos novos rádios portáteis TETRA e dos respetivos acessórios.

Segundo o MAI, os rádios atualmente utilizados pelas forças de segurança na rede SIRESP apresentam um elevado nível de desgaste devido à utilização intensiva ao longo dos anos.

Além disso, muitos destes equipamentos foram descontinuados pelos fabricantes, o que dificulta a sua reparação e manutenção, tornando necessária a renovação do parque tecnológico.

"O parque de rádios TETRA portáteis apresenta um significativo desgaste do uso, bem como dificuldade na reparação de equipamento descontinuado pelos fabricantes", refere o ministério, citado pela agência Lusa.

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O Ministério da Administração Interna adiantou que o concurso público internacional deverá ser lançado até ao final de junho, com publicação no Jornal Oficial da União Europeia.

A previsão do Governo é que os novos equipamentos sejam entregues à Polícia de Segurança Pública (PSP) e à Guarda Nacional Republicana (GNR) durante o último trimestre deste ano.

Os rádios TETRA são os equipamentos de voz utilizados no Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal (SIRESP), permitindo assegurar comunicações seguras entre as forças de segurança e os agentes de proteção civil em operações de emergência.

De acordo com o Ministério da Administração Interna, este investimento pretende garantir a continuidade e a operacionalidade das comunicações críticas utilizadas diariamente pela PSP e pela GNR.

A aquisição integra a execução da Lei de Programação de Infraestruturas e Equipamentos das Forças de Segurança e Serviços do Ministério da Administração Interna, destinada à modernização dos meios operacionais das forças policiais.

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