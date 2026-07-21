PSP detém quatro pessoas no aeroporto de Lisboa por suspeita de uso de documentos falsos

Quatro pessoas foram detidas pela PSP no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeitas de utilização de documentos falsos. Os suspeitos, três mulheres e um homem com idades entre os 18 e os 41 anos, foram intercetados junto a uma porta de embarque durante uma ação de fiscalização e controlo documental.

A PSP deteve na segunda-feira quatro pessoas no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeitas da prática do crime de uso de documento falso, anunciou esta terça-feira a Polícia de Segurança Pública.

Entre os detidos estão três mulheres, de 18, 40 e 41 anos, e um homem, de 28 anos, segundo detalhou a PSP.

As detenções ocorreram junto a uma porta de embarque, no âmbito das ações de fiscalização e controlo documental realizadas no aeroporto de Lisboa.

De acordo com a PSP, foram detetados e confirmados indícios de utilização de documentos falsos, tendo os quatro suspeitos sido detidos por suspeita da prática daquele crime.

Numa primeira abordagem, os quatro indivíduos foram encaminhados para as instalações policiais. Após a análise da documentação apresentada junto à porta de embarque, foram efetuadas as detenções.

Os quatro suspeitos permanecem detidos no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP e deverão ser presentes a um juiz de instrução criminal, que irá determinar as respetivas medidas de coação.