terça-feira, 21 jul. 2026
Capa jornal SOL
Capa revista Versa
Jornal SOL
Temas
Capas Inquérito de Verão Entrevistas Médio Oriente
Secções
Últimas Multimédia Opinião Política Sociedade Economia Internacional Cultura Vida&Lifestyle Desporto Full Power Tecnologia Branded Content
Subscrição
Siga-nos

PSP detém quatro pessoas no aeroporto de Lisboa por suspeita de uso de documentos falsos

Quatro pessoas foram detidas pela PSP no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeitas de utilização de documentos falsos. Os suspeitos, três mulheres e um homem com idades entre os 18 e os 41 anos, foram intercetados junto a uma porta de embarque durante uma ação de fiscalização e controlo documental.
Redação
às
Adicione o SOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
PSP detém quatro pessoas no aeroporto de Lisboa por suspeita de uso de documentos falsos

Ensino Superior 2026: candidaturas abrem hoje após polémica com exames nacionais. Saiba o que muda para os alunos

A PSP deteve na segunda-feira quatro pessoas no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeitas da prática do crime de uso de documento falso, anunciou esta terça-feira a Polícia de Segurança Pública.

Entre os detidos estão três mulheres, de 18, 40 e 41 anos, e um homem, de 28 anos, segundo detalhou a PSP.

As detenções ocorreram junto a uma porta de embarque, no âmbito das ações de fiscalização e controlo documental realizadas no aeroporto de Lisboa.

De acordo com a PSP, foram detetados e confirmados indícios de utilização de documentos falsos, tendo os quatro suspeitos sido detidos por suspeita da prática daquele crime.

Numa primeira abordagem, os quatro indivíduos foram encaminhados para as instalações policiais. Após a análise da documentação apresentada junto à porta de embarque, foram efetuadas as detenções.

Os quatro suspeitos permanecem detidos no Comando Metropolitano de Lisboa da PSP e deverão ser presentes a um juiz de instrução criminal, que irá determinar as respetivas medidas de coação.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Temas

PSP
Detenção
Aeroporto de Lisboa
Documentos Falsos

Leia também

PSP detém quatro pessoas no aeroporto de Lisboa por suspeita de uso de documentos falsos

Quatro pessoas foram detidas pela PSP no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, por suspeitas de utilização de documentos falsos. Os suspeitos, três mulheres e um homem com idades entre os 18 e os 41 anos, foram intercetados junto a uma porta de embarque durante uma ação de fiscalização e controlo documental.
PSP detém quatro pessoas no aeroporto de Lisboa por suspeita de uso de documentos falsos

Ministério Público recorre da absolvição de Ricardo Salgado em processo de corrupção no Banco do Brasil

O Ministério Público vai recorrer da decisão que absolveu Ricardo Salgado e os restantes sete arguidos num processo relacionado com a alegada corrupção de um antigo vice-presidente do Banco do Brasil. O ex-presidente do BES estava acusado de pagar 1,8 milhões de dólares para garantir um financiamento de 200 milhões de dólares ao banco português
Ministério Público recorre da absolvição de Ricardo Salgado em processo de corrupção no Banco do Brasil

Procurado no Brasil por abusos sexuais de crianças é detido no Porto para cumprir pena de 14 anos

Foi apanhado durante uma fiscalização rodoviária. Sobre o suspeito pendia um mandado de detenção internacional para cumprir uma pena de prisão aplicada pelas autoridades brasileiras.
Procurado no Brasil por abusos sexuais de crianças é detido no Porto para cumprir pena de 14 anos

Mais vistos

Destaques