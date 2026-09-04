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PSP detém dois suspeitos de carjacking em Rio de Mouro após perseguição até às Caldas da Rainha

Dois homens foram detidos pela PSP após alegadamente roubarem uma viatura de distribuição de encomendas em Rio de Mouro. O GPS permitiu localizar o veículo, intercetado nas Caldas da Rainha, onde foi apreendida uma réplica de arma
Redação
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PSP detém dois suspeitos de carjacking em Rio de Mouro após perseguição até às Caldas da Rainha

Gracindo Jr. Morreu uma das caras mais conhecidas das novelas brasileiras em Portugal

Dois homens, de 24 e 34 anos, foram detidos pela PSP por suspeita do roubo de uma viatura de distribuição de encomendas, através do método conhecido como carjacking, em Rio de Mouro, no concelho de Sintra.

Os suspeitos acabaram intercetados nas Caldas da Rainha depois de o sistema de localização instalado na viatura permitir às autoridades acompanhar o percurso efetuado após o roubo.

Segundo a PSP, o crime ocorreu na quarta-feira, na zona da Rinchoa, quando o condutor da viatura se preparava para abandonar o veículo destinado à distribuição de encomendas.

Vítima terá sido abordada de forma agressiva

De acordo com a Polícia de Segurança Pública, um dos suspeitos abordou subitamente o condutor, agarrou-o e puxou-o, adotando uma postura e um discurso considerados agressivos.

O facto de o homem manter uma das mãos no interior do bolso levou a vítima a recear que pudesse estar armado, aumentando o sentimento de ameaça e perigo durante a abordagem.

Os dois suspeitos entraram depois na viatura e colocaram-se em fuga. Durante a saída, o veículo terá ainda atingido a vítima com o espelho lateral.

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GPS permitiu localizar a viatura

O roubo foi imediatamente comunicado à PSP. A existência de um sistema de localização na viatura permitiu acompanhar, em tempo real, o trajeto seguido pelos suspeitos.

A operação envolveu uma articulação entre a PSP e o Comando Distrital de Leiria, contando ainda com a colaboração da GNR das Caldas da Rainha.

Os dois homens acabaram por ser intercetados e detidos já nas Caldas da Rainha.

Segundo a PSP, a rápida recuperação da viatura permitiu preservar a carga que se encontrava no interior, destinada à distribuição de encomendas.

Durante a operação, foi ainda apreendida a um dos suspeitos uma réplica de arma de fogo.

Os dois detidos, residentes no concelho das Caldas da Rainha, já estavam referenciados como suspeitos de outros furtos ocorridos na cidade, que continuam sob investigação.

Os homens deverão agora ser presentes a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.

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Carjacking
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Perseguição policial

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