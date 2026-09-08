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PSP detém dois homens suspeitos de seis roubos em Espinho. Um terá fingido ser inspetor da PJ

Dois homens, de 38 e 41 anos, foram detidos pela PSP em Espinho por suspeitas de envolvimento em pelo menos seis roubos ocorridos durante o verão. Num dos casos, um dos suspeitos terá usado uma falsa identidade de elemento da Polícia Judiciária para concretizar o crime
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PSP detém dois homens suspeitos de seis roubos em Espinho. Um terá fingido ser inspetor da PJ

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A PSP deteve esta terça-feira, em Espinho dois homens suspeitos de envolvimento em vários roubos ocorridos durante o verão. Um dos suspeitos terá chegado a fazer-se passar por um elemento da Polícia Judiciária (PJ) para concretizar um dos crimes.

Os detidos têm 38 e 41 anos e estão fortemente indiciados, segundo a PSP, da prática de pelo menos seis crimes de roubo cometidos na cidade de Espinho ao longo dos últimos meses.

Suspeito terá usado falsa identidade de elemento da PJ

De acordo com a PSP, num dos roubos investigados, um dos homens terá assumido falsamente a identidade de um elemento da Polícia Judiciária.

A alegada falsa qualidade terá sido utilizada para facilitar ou concretizar a ação criminosa, segundo a informação divulgada pela força de segurança.

Os dois homens foram detidos fora de flagrante delito, no âmbito da investigação aos crimes.

A operação pretende contribuir para reforçar o sentimento de segurança na cidade, tendo em conta a frequência e a natureza dos ilícitos que estão a ser investigados.

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Investigação ainda está a decorrer

A PSP adianta que as diligências de investigação continuam com o objetivo de esclarecer integralmente os factos.

As autoridades procuram também determinar se os dois suspeitos poderão estar relacionados com outros crimes além dos seis roubos que já lhes são atribuídos.

Os dois homens vão agora ser presentes a primeiro interrogatório judicial, onde serão avaliadas as medidas de coação a aplicar.

Até ao momento, a PSP não divulgou mais pormenores sobre as circunstâncias dos roubos, nomeadamente sobre os locais concretos, bens subtraídos ou eventuais vítimas.

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Seis roubos
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