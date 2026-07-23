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Provocou um incêndio florestal para facilitar ida à pesca. PJ detém homem de 66 anos em Vila Real

O indivíduo terá utilizado um isqueiro para atear fogo à vegetação com o objetivo de abrir caminho até às margens do rio Beça. A rápida intervenção dos bombeiros evitou que o incêndio ganhasse maiores proporções.
Redação
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Provocou um incêndio florestal para facilitar ida à pesca. PJ detém homem de 66 anos em Vila Real

Menina de 13 anos esteve desaparecida e o que contou à escola no regresso levou à detenção de um homem

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 66 anos, fortemente indiciado pela autoria de um crime de incêndio florestal, alegadamente provocado para facilitar o acesso a um local de pesca no concelho de Boticas, distrito de Vila Real.

Em comunicado a PJ revela a detenção foi realizada pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições (GTRI) do Interior Norte, na sequência da investigação ao incêndio ocorrido no passado 7 de abril, na localidade de Vilar, cerca das 18h10.

Fogo terá sido ateado para abrir passagem até ao rio

Segundo a investigação, o suspeito terá recorrido a um isqueiro para atear fogo à vegetação, numa ação que, de acordo com os indícios recolhidos, tinha como finalidade criar uma passagem que lhe permitisse chegar com maior facilidade às margens do rio Beça, onde costumava pescar.

O incêndio consumiu cerca de 0,03 hectares de terreno, abrangendo sobretudo mato denso e algumas espécies arbóreas caducifólias, nomeadamente carvalhos dispersos.

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Apesar da reduzida área ardida, a PJ sublinha que as condições existentes no local poderiam ter favorecido uma rápida propagação das chamas caso o fogo não tivesse sido controlado atempadamente.

Intervenção rápida evitou consequências mais graves

A PJ destaca que a pronta intervenção dos bombeiros e de um meio aéreo foi determinante para impedir que o incêndio se alastrasse à restante mancha florestal existente na zona.

As autoridades recordam que, nesta época do ano, a vegetação seca e as condições meteorológicas podem aumentar significativamente o risco de propagação de incêndios, mesmo quando estes têm origem em áreas de pequena dimensão.

O homem, residente no concelho de Boticas, foi detido fora de flagrante delito e será presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial, onde serão determinadas as medidas de coação consideradas adequadas.

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