Provocou um incêndio florestal para facilitar ida à pesca. PJ detém homem de 66 anos em Vila Real

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 66 anos, fortemente indiciado pela autoria de um crime de incêndio florestal, alegadamente provocado para facilitar o acesso a um local de pesca no concelho de Boticas, distrito de Vila Real.
Em comunicado a PJ revela a detenção foi realizada pelo Departamento de Investigação Criminal de Vila Real, com a colaboração do Grupo de Trabalho para a Redução das Ignições (GTRI) do Interior Norte, na sequência da investigação ao incêndio ocorrido no passado 7 de abril, na localidade de Vilar, cerca das 18h10.
Fogo terá sido ateado para abrir passagem até ao rio
Segundo a investigação, o suspeito terá recorrido a um isqueiro para atear fogo à vegetação, numa ação que, de acordo com os indícios recolhidos, tinha como finalidade criar uma passagem que lhe permitisse chegar com maior facilidade às margens do rio Beça, onde costumava pescar.
O incêndio consumiu cerca de 0,03 hectares de terreno, abrangendo sobretudo mato denso e algumas espécies arbóreas caducifólias, nomeadamente carvalhos dispersos.
Apesar da reduzida área ardida, a PJ sublinha que as condições existentes no local poderiam ter favorecido uma rápida propagação das chamas caso o fogo não tivesse sido controlado atempadamente.
Intervenção rápida evitou consequências mais graves
A PJ destaca que a pronta intervenção dos bombeiros e de um meio aéreo foi determinante para impedir que o incêndio se alastrasse à restante mancha florestal existente na zona.
As autoridades recordam que, nesta época do ano, a vegetação seca e as condições meteorológicas podem aumentar significativamente o risco de propagação de incêndios, mesmo quando estes têm origem em áreas de pequena dimensão.
O homem, residente no concelho de Boticas, foi detido fora de flagrante delito e será presente às autoridades judiciárias para primeiro interrogatório judicial, onde serão determinadas as medidas de coação consideradas adequadas.