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Proteção Civil alerta para risco máximo de incêndio no dia do eclipse e recomenda comportamentos adequados

As recomendações da Proteção Civil estendem-se também a outras áreas rurais ou florestais do país. 
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Proteção Civil alerta para risco máximo de incêndio no dia do eclipse e recomenda comportamentos adequados
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As autoridades voltam a alertar para os perigos do dia do eclipse. Desta vez, a Proteção Civil recomendou que, quem se desloque ao Parque Natural de Montesinho, em Bragança, uma das únicas zonas em Portugal onde se poderá assistir ao fenómeno com visibilidade total, estacione o carro apenas em locais sinalizados e adote comportamentos adequados para evitar incêndios. 

A zona de Montesinho estará em risco máximo de incêndio na quarta-feira, dia 12 de agosto, tratando-se de uma “zona muito sensível do parque”, segundo o comandante do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Terras de Trás-os-Montes apelou, em declarações à agência Lusa. 

João Noel Afonso enumerou alguns dos comportamentos adequados: 

  • Não fazer fogo

  • Não fumar

  • Não estacionar veículos em zonas com arbustos

Estas recomendações devem ser seguidas também em outras áreas rurais ou florestais do país. 

Devido à grande afluência que se prevê naquela zona, com vários hóteis com alojamento esgotado, a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) elaborou um plano para fazer face à afluência. Entre as medidas previstas estão acessos condicionados a algumas zonas do parque e o posicionamento de meios no local, incluindo a GNR, para aumentar a capacidade de resposta em caso de emergência. 

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O eclipse total do sol vai começar perto das 18h30 desta quarta-feira e atingir o seu pico cerca de uma hora depois, às 19h30. 

É o primeiro fenómeno destes a acontecer em Portugal desde 1912. A visibilidade será total numa numa pequena faixa do Parque Natural de Montesinho, no nordeste transmontano, e parcial no restante território nacional (de 92% a 99% no continente e entre 74% e 77% nos arquipélagos dos Açores e da Madeira).

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Eclipse total
Parque Natural de Montesinho
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Risco de incêndio
Bragança

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